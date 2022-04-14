- Haberler
- Medya Haberleri
- 14 Nisan 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
14 Nisan 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 14.04.2022 - 08:51
- Güncelleme : 14.04.2022 - 09:26
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor.
Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi, film ve yarışma programlarının olduğunu merak ediyor.
Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
14 Nisan 2022 Perşembe akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 14 Nisan 2022 Perşembe TV yayın akışı...
14 Nisan 2022 Perşembe TV yayın akışı
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:10 Bir Zamanlar Çukurova
00:25 Tolkien
02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel
02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
Kanal D yayın akışı
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı
16:45 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Camdaki Kız
00:15 Yerli Dizi
01:50 Çok Güzel Hareketler 2
02:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
Star TV yayın akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:30 Star Haber
20:00 Yedinci Hayat
22:30 Arkadaşım Hoşgeldin
Fox TV yayın akışı
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:15 Memet Özer ile Mutfakta Ramazan
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
18.00 Mahkum
19:00 FOX Ana Haber
20:30 Mahkum
23:45 Aşk Mantık İntikam
02:00 Son Yaz
03:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
TRT 1 yayın akışı
05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 Elimi Bırakma
08:25 Mesnevi'den Hikayeler
08:50 Ramazan Klipleri
08:55 Kuşlarla Yolculuk
09:45 Bir İyilik Hikayesi
10:00 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
12:45 Türkiye'nin Mutfağı
15:15 Bir İyilik Hikayesi
15:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli (Altyazılı)
17:00 Ana Haber (Canlı)
17:25 İddiaların Aksine
17:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
19:00 Ramazan Sevinci (Canlı)
20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
00:15 Kara Tahta (Altyazılı)
02:50 Bir İyilik Hikayesi
03:00 Sahur Bereketi (Canlı)
05:00 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif
Show TV yayın akışı
06:00 Gelin Evi
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Asla Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18:45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
TV8 yayın akışı
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Annenin Sırrıdır Çocuk
14:45 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra
02:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan