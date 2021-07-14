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    14 Temmuz 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları anbean takip ediliyor. Takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki, 14 Temmuz 2021 Çarşamba televizyonda ne var?
    • Haber Merkezi
    • 14.07.2021 - 08:37
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    14 Temmuz 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında TV yayın akışları yer alıyor.

    Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

    14 Temmuz 2021 Çarşamba akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte, 14 Temmuz 2021 Çarşamba TV yayın akışı...

    14 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Kardeşlerim
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Maraşlı
    16:20 Bir Zamanlar Çukurova
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Şans Kapıyı Çalınca
    22:30 Kalp Yarası

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Güneşin Kızları
    13:00 Magazin D Yaz
    14:00 Yalan Dünya
    16:15 Aşk-ı Memnu
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Transformers: Yenilenlerin İntikamı
    23:15 Transformers: Yenilenlerin İntikamı

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Geniş Aile
    07:00 Medcezir
    09:15 Yüksek Sosyete
    10:30 Erkenci Kuş
    13:30 Aramızda Kalsın
    16:30 Güzel Köylü
    18:30 Star Haber
    20:00 Küçük Esnaf
    23:15 Küçük Esnaf

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Çalar Saat
    11:00 Şef Akademi Doğada
    14:00 Sen Çal Kapımı
    16:30 Fulya ile Umudun Olsun
    19:00 FOX Ana Haber
    20:00 Sen Çal Kapımı
    00:15 Aşk Mantık İntikam

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    06:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
    07:25 Kalk Gidelim
    11:05 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
    12:35 Gönül Dağı (Altyazılı)
    16:10 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    19:55 Doğrusu Ne?
    20:00 Mahrem
    00:25 3'Te 3
    01:45 Yıldızların Yolu
    02:40 Gönül Dağı (Altyazılı)

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
    07:00 Kalp Atışı
    10:00 Bir Şansım Olsa
    11:30 Yeni Gelin
    14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    18.45 SHOW Ana Haber
    20:00 Cam Tavanlar
    23:45 Ölümcül Takip

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Oynat Bakalım
    09:30 Masterchef Türkiye
    13:00 Paylaş Benimle
    15:00 Paylaş Benimle
    17:15 Masterchef Türkiye
    20:00 Masterchef Türkiye
    00:15 Paylaş Benimle

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7’de Sabah
    08:00 Zeliş ile İrem
    09:45 Yemin
    10:50 Nermin’in Enfes Mutfağı
    12:30 Aşk Bir Rüya
    14:30 Mutfağım Şahane
    15:30 Masum
    18:00 Kanal 7 Haber Saati
    19:00 Baş Tacım
    21:30 Diriliş Ertuğrul 
    00:20 İhtiras
    02:00 Sev Yeter

    14 Temmuz 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1

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