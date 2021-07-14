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- 14 Temmuz 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
14 Temmuz 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 14.07.2021 - 08:37
Gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında TV yayın akışları yer alıyor.
Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.
14 Temmuz 2021 Çarşamba akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte, 14 Temmuz 2021 Çarşamba TV yayın akışı...
14 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Maraşlı
16:20 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Şans Kapıyı Çalınca
22:30 Kalp Yarası
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Güneşin Kızları
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Yalan Dünya
16:15 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Transformers: Yenilenlerin İntikamı
23:15 Transformers: Yenilenlerin İntikamı
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:00 Geniş Aile
07:00 Medcezir
09:15 Yüksek Sosyete
10:30 Erkenci Kuş
13:30 Aramızda Kalsın
16:30 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Küçük Esnaf
23:15 Küçük Esnaf
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
11:00 Şef Akademi Doğada
14:00 Sen Çal Kapımı
16:30 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Sen Çal Kapımı
00:15 Aşk Mantık İntikam
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
07:25 Kalk Gidelim
11:05 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
12:35 Gönül Dağı (Altyazılı)
16:10 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Mahrem
00:25 3'Te 3
01:45 Yıldızların Yolu
02:40 Gönül Dağı (Altyazılı)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
07:00 Kalp Atışı
10:00 Bir Şansım Olsa
11:30 Yeni Gelin
14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Cam Tavanlar
23:45 Ölümcül Takip
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Masterchef Türkiye
13:00 Paylaş Benimle
15:00 Paylaş Benimle
17:15 Masterchef Türkiye
20:00 Masterchef Türkiye
00:15 Paylaş Benimle
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7’de Sabah
08:00 Zeliş ile İrem
09:45 Yemin
10:50 Nermin’in Enfes Mutfağı
12:30 Aşk Bir Rüya
14:30 Mutfağım Şahane
15:30 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Baş Tacım
21:30 Diriliş Ertuğrul
00:20 İhtiras
02:00 Sev Yeter