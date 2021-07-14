14 Temmuz 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

TV yayın akışları anbean takip ediliyor. Takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki, 14 Temmuz 2021 Çarşamba televizyonda ne var?

Gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında TV yayın akışları yer alıyor.

Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

14 Temmuz 2021 Çarşamba akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte, 14 Temmuz 2021 Çarşamba TV yayın akışı...

14 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Maraşlı

16:20 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Şans Kapıyı Çalınca

22:30 Kalp Yarası

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Güneşin Kızları

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Yalan Dünya

16:15 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Transformers: Yenilenlerin İntikamı

23:15 Transformers: Yenilenlerin İntikamı

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Geniş Aile

07:00 Medcezir

09:15 Yüksek Sosyete

10:30 Erkenci Kuş

13:30 Aramızda Kalsın

16:30 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Küçük Esnaf

23:15 Küçük Esnaf

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Şef Akademi Doğada

14:00 Sen Çal Kapımı

16:30 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Sen Çal Kapımı

00:15 Aşk Mantık İntikam

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

07:25 Kalk Gidelim

11:05 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

12:35 Gönül Dağı (Altyazılı)

16:10 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Mahrem

00:25 3'Te 3

01:45 Yıldızların Yolu

02:40 Gönül Dağı (Altyazılı)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

07:00 Kalp Atışı

10:00 Bir Şansım Olsa

11:30 Yeni Gelin

14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Cam Tavanlar

23:45 Ölümcül Takip

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Masterchef Türkiye

13:00 Paylaş Benimle

15:00 Paylaş Benimle

17:15 Masterchef Türkiye

20:00 Masterchef Türkiye

00:15 Paylaş Benimle

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

06:30 Kanal 7’de Sabah

08:00 Zeliş ile İrem

09:45 Yemin

10:50 Nermin’in Enfes Mutfağı

12:30 Aşk Bir Rüya

14:30 Mutfağım Şahane

15:30 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Baş Tacım

21:30 Diriliş Ertuğrul

00:20 İhtiras

02:00 Sev Yeter