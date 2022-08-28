Kim Milyoner Olmak İster'de duygusal anlar

Kim Milyoner Olmak İster'de duygusal anlar

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı telefon joker hakkını kullanarak eşini arattı, "Seni seviyorum, yarın görüşürüz" deyip telefonu kapattı, soruyu sormadı.

ATV ekranlarının sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Son olarak programa katılan yarışmacı Osman Çalış, "Hangi ülkede kendine ait posta adresi olan, gövdesi dünyanın birçok yerinden sevgili arayanların mektup gönderdiği bir posta kutusu olarak kullanılan 500 yıldan yaşlı bir meşe ağacı vardır?" sorusu için telefon joker hakkını kullandı.

Telefon jokeri için eşini arattı

Telefon joker hakkını kullanan Çalış, soru için eşi Zekiye Çalış'ı arattı.

30 saniyede soru sorması gereken yarışmacı Osman Çalış, bu süreyi eşine "Seni seviyorum" demek için kullanmayı tercih etti.

O sırada Çalış, İmirzalıoğlu'na "Benim eşimi arama sebebim ona olan sevgimi milyonların önünde söylemek" dedi.

Sevdiğini söyleyip bıraktı

Yarışmacı, milyonların önünde eşine "Seni çok seviyorum. Nasipse yarın görüşeceğiz" dedi.

Eşi ise "Ben de seni çok seviyorum" diyerek yarışmada daha önce görülmemiş bir an yaşandı.

Yarışmacı ise soruya yanlış cevap vererek 30.000 TL ile ayrıldı.