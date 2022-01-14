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    14Ocak 2022 Cuma Ocak TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz atıyor. İşte 14 Ocak 2022 Cuma TV yayın akışı…
    • Haber Merkezi
    • 14.01.2022 - 09:25
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    14Ocak 2022 Cuma Ocak TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

    Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

    14 Ocak 2022 Cuma akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte bu akşamki TV yayın akışı...

    14 OCAK CUMA BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:00 Kahvaltı Haberleri
    08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
    16:20 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
    00:20 Kalp Yarası

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta
    11:00 Asi
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Arka Sokaklar
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Arka Sokaklar
    00:15 Yargı

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar İle Bugün
    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
    16:00 Söz
    18:30 Star Haber
    20:00 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı (Yerli Sinema)
    22:30 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı (Yerli Sinema)
    01:00 Kaderimin Oyunu

     

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
    08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
    10:45 Ekonomi Arası
    11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
    13:00 En Hamarat Benim
    16:45 Fulya İle Umudum Olsun
    19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
    20:00 Aşk Mantık İntikam
    23:30 Orta Sayfa
    01:45 Yasak Elma

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:20 Aslan Ailem
    08:10 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
    09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
    13:10 Beni Böyle Sev
    16:30 Seksenler
    19:00 Ana Haber
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Kıbrıs Zafere Doğru
    23:40 3’Te 3
    01:20 Kıbrıs Zafere Doğru
    03:20 Papatya Çocuk

     

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    08:00 Bu Sabah
    10:15 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
    12:15 Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
    18:10 Senin Hayatın
    18:45 Show Ana Haber
    20:00 Aziz
    00:15 Avcı (Yabancı Sinema)
    02:15 Avcı (Yabancı Sinema)
    03:45 Aşk Laftan Anlamaz

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
    11:15 MasterChef Türkiye
    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    20:00 MasterChef Türkiye
    00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
    01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz


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