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    15 Aralık 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Çarşamba günü takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki bugün televizyonda neler var? İşte 15 Aralık 2021 yayın akışları...
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2021 - 08:58
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    15 Aralık 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Hangi kanalda neler var televizyon izleyicileri tarafından sıklıkla araştırılıyor.

    İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

    15 Aralık 2021 Çarşamba akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 15 Aralık Çarşamba Atv, Kanal D,  Fox TV, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

    BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
    16:20 Esra Erol'da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kuruluş Osman

     

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    06:15 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Kırık Hayatlar
    13:00 Gelinim Mutfakta
    15:45 Ece Üner ile Susma
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Sadakatsiz
    23:45 Yargı

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:00 Serap Peköz ile Gerçepin Peşinde
    16:00 Kiralık Aşk
    18.40 Star Haber
    20:00 Ada Masalı

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Çalar Saat
    10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
    13:00 En Hamarat Benim
    16:00 Fulya ile Umudun Olsun
    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    20:30 Kanunsuz Topraklar
    23:45 Mahkum

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
    13:15 Beni Böyle Sev
    16:30 Seksenler
    14:00 Bizim Köyün Kızları
    19:00 Ana Haber
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Görevimiz Tehlike 4:Hayalet Protokol
    22:25 Dünya Hali
    00:00 Seneye Bu Zamanlar

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Bu Sabah
    10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
    12:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
    18.45 SHOW Ana Haber
    20:00 Çöpçüler Kralı
    21:45 Atla Gel Şaban
    23:45 Cici Babam

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    07:15 8'de Sağlık
    08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
    11:15 Masterchef Türkiye
    16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
    20:00 Masterchef Türkiye

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