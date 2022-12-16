- Haberler
- Medya Haberleri
- 15 Aralık 2022 Perşembe reyting sonuçları açıklandı! Bakın zirvede kim var!
15 Aralık 2022 Perşembe reyting sonuçları açıklandı! Bakın zirvede kim var!
- 16.12.2022 - 11:20
Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.
Dün akşam, Camdaki Kız, Aldatmak, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizileri ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.
Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.
Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 15 Aralık 2022 Perşembe reyting sonuçları...
15 Aralık 2022 Perşembe reyting sonuçları
Total'de birinci sırada Esra Erol'da, ikinci sırada Aldatmak, üçüncü sırada Camdaki Kız yer aldı.
AB'de ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Aldatmak yer aldı.
20+ABC1 grubunda da birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Aldatmak yer aldı.
TOTAL İLK 10 PROGRAM
1- ESRA EROL'DA ATV
2- ALDATMAK ATV
3- CAMDAKI KIZ KANAL D
4- MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
5- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
6- GELSIN HAYAT BILDIGI GIBI SHOW TV
7- ATV ANA HABER ATV
8- ALDATMAK (OZET) ATV
9- CAMDAKI KIZ (OZET) KANAL D
10- SHOW ANA HABER SHOW TV
AB İLK 10 PROGRAM
1- CAMDAKI KIZ KANAL D
2- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
3- ALDATMAK ATV
4- CAMDAKI KIZ (OZET) KANAL D
5- MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
6- ALDATMAK (OZET) ATV
7- ESRA EROL'DA ATV
8- GELSIN HAYAT BILDIGI GIBI SHOW TV
9- MASTERCHEF TURKIYE TV8
10- KANAL D ANA HABER KANAL D
20+ABC1 İLK 10 PROGRAM
1- CAMDAKI KIZ KANAL D
2- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
3- ALDATMAK ATV
4- ESRA EROL'DA ATV
5- MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
6- GELSIN HAYAT BILDIGI GIBI SHOW TV
7- CAMDAKI KIZ (OZET) KANAL D
8- ALDATMAK (OZET) ATV
9- MASTERCHEF TURKIYE TV8
10- KANAL D ANA HABER KANAL D