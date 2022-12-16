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15 Aralık 2022 Perşembe reyting sonuçları açıklandı! Bakın zirvede kim var!

15 Aralık 2022 Perşembe reyting sonuçları açıklandı! Bakın zirvede kim var!

15 Aralık 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. Reyting sıralaması ise merak konusu oldu.