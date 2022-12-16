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    15 Aralık 2022 Perşembe reyting sonuçları açıklandı! Bakın zirvede kim var!

    15 Aralık 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. Reyting sıralaması ise merak konusu oldu.
    • 16.12.2022 - 11:20
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    15 Aralık 2022 Perşembe reyting sonuçları açıklandı! Bakın zirvede kim var!

    Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

    Dün akşam, Camdaki Kız, Aldatmak, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizileri ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

    Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.

    Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 15 Aralık 2022 Perşembe reyting sonuçları...

    15 Aralık 2022 Perşembe reyting sonuçları

    Total'de birinci sırada Esra Erol'da, ikinci sırada Aldatmak, üçüncü sırada Camdaki Kız yer aldı.

    AB'de ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Aldatmak yer aldı.

    20+ABC1 grubunda da birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Aldatmak yer aldı.

    15 Aralık 2022 Perşembe reyting sonuçları açıklandı! Bakın zirvede kim var! #1

    TOTAL İLK 10 PROGRAM

    1- ESRA EROL'DA             ATV

    2- ALDATMAK    ATV

    3- CAMDAKI KIZ KANAL D

    4- MUGE ANLI ILE TATLI SERT     ATV

    5- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER     FOX

    6- GELSIN HAYAT BILDIGI GIBI    SHOW TV

    7- ATV ANA HABER          ATV

    8- ALDATMAK (OZET)      ATV

    9- CAMDAKI KIZ (OZET)   KANAL D

    10- SHOW ANA HABER   SHOW TV

    AB İLK 10 PROGRAM

    1- CAMDAKI KIZ KANAL D

    2- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER     FOX

    3- ALDATMAK    ATV

    4- CAMDAKI KIZ (OZET)   KANAL D

    5- MUGE ANLI ILE TATLI SERT     ATV

    6- ALDATMAK (OZET)      ATV

    7- ESRA EROL'DA             ATV

    8- GELSIN HAYAT BILDIGI GIBI    SHOW TV

    9- MASTERCHEF TURKIYE             TV8

    10- KANAL D ANA HABER              KANAL D

    20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

    1- CAMDAKI KIZ KANAL D

    2- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER     FOX

    3- ALDATMAK    ATV

    4- ESRA EROL'DA             ATV

    5- MUGE ANLI ILE TATLI SERT     ATV

    6- GELSIN HAYAT BILDIGI GIBI    SHOW TV

    7- CAMDAKI KIZ (OZET)   KANAL D

    8- ALDATMAK (OZET)      ATV

    9- MASTERCHEF TURKIYE             TV8

    10- KANAL D ANA HABER              KANAL D

    15 Aralık 2022 Perşembe reyting sonuçları açıklandı! Bakın zirvede kim var! #2


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