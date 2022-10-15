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    15 Ekim 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Cumartesi gününü televizyon başında geçirmek isteyenler bugünün yayın akışını araştırıyor. Peki,bugün televizyonda ne var? İşte 15 Ekim 2021 Cuma TV yayın akışı
    • 15.10.2022 - 09:27
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    15 Ekim 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon yayın akışları, günün en çok merak edilen ve araştırılan konuları arasında yer almaktadır. Medyayı yakından takip edenler ve bugünü televizyon karşısında geçirmek isteyenler bugün televizyon kanallarında hangi dizi ve programların olduğunu merak ediyor.

    Severek takip ettikleri dizi ve programların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler '"Bugün televizyonda neler var?’" sorusuna cevaparıyor. 15 Ekim 2022 Cumartesi günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar bulunuyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 15 Ekim 2022 Cumartesi günü televizyon kanallarının yayın akışı...

    15 EKİM 2022 CUMA TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:00 ATV’de Hafta Sonu

    10:00 Bir Küçük Gün Işığı

    13:00 Kuruluş Osman

    16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Kardeşlerim

    00:20 Yalnız Kurt

    03:20 Ben Bu Cihaza Sığmazam

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

    09:45 Magazin D Cumartesi

    13:00 Arda’nın Mutfağı

    14:00 Arka Sokaklar

    16:00 O Kız

    18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

    20:00 Şarkılar Bizi Söyler

    00:15 Üç Kız Kardeş

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    06:30 Gecenin Ucunda

    09:45 Burcu İle Hafta Sonu

    12:00 Yerli Dizi Tekrar

    15:00 Gecenin Ucunda

    18:15 Star Haber

    19:00 Çok Güzel Hareketler 2

    20:00 Gecenin Ucunda

    22:45 Doğu Demirkol İle Alelade Show

    01:30 Yerli Dizi Tekrar

    FOX YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

    11:15 Ekonomi Arası

    11:20 Kamera Arkası

    12:00 Yasak Elma

    14:15 İyilik

    16:30 Bir Peri Masalı

    19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

    20:00 Yasak Elma

    22:30 Bir Peri Masalı

    01:15 Tozluyaka

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    10:00 Şefin Sağlıklı Masası

    11:00 Hayallerin Peşinde

    11:20 Alparslan: Büyük Selçuklu

    15:30 Teşkilat

    19:00 Ana Haber 20:00

    Gönül Dağı

    00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Yeni Gelin

    10:00 Cumartesi Sürprizi

    13:00 Bir Şansım Olsa

    14:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

    18:25 Hafta Sonu Ana Haber

    20:00 Güldür Güldür Show

    00:15 Baba

    03:00 Gelsin Hayat Bildiği Gib

    TV8 YAYIN AKIŞI

    08:45 Türkiye’nin Doktorları

    10:00 Bir Yemek Olsan

    10:45 Gazete Magazin

    13:15 Yazgı

    15:00 Pişir de Görelim

    18:00 MasterChef Türkiye

    20:00 MasterChef Türkiye

    00:15 Doya Doya Moda


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