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- 15 Ekim 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
15 Ekim 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- 15.10.2022 - 09:27
Televizyon yayın akışları, günün en çok merak edilen ve araştırılan konuları arasında yer almaktadır. Medyayı yakından takip edenler ve bugünü televizyon karşısında geçirmek isteyenler bugün televizyon kanallarında hangi dizi ve programların olduğunu merak ediyor.
Severek takip ettikleri dizi ve programların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler '"Bugün televizyonda neler var?’" sorusuna cevaparıyor. 15 Ekim 2022 Cumartesi günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar bulunuyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 15 Ekim 2022 Cumartesi günü televizyon kanallarının yayın akışı...
15 EKİM 2022 CUMA TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Bir Küçük Gün Işığı
13:00 Kuruluş Osman
16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Yalnız Kurt
03:20 Ben Bu Cihaza Sığmazam
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Arka Sokaklar
16:00 O Kız
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:15 Üç Kız Kardeş
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:30 Gecenin Ucunda
09:45 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Yerli Dizi Tekrar
15:00 Gecenin Ucunda
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Gecenin Ucunda
22:45 Doğu Demirkol İle Alelade Show
01:30 Yerli Dizi Tekrar
FOX YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kamera Arkası
12:00 Yasak Elma
14:15 İyilik
16:30 Bir Peri Masalı
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yasak Elma
22:30 Bir Peri Masalı
01:15 Tozluyaka
TRT 1 YAYIN AKIŞI
10:00 Şefin Sağlıklı Masası
11:00 Hayallerin Peşinde
11:20 Alparslan: Büyük Selçuklu
15:30 Teşkilat
19:00 Ana Haber 20:00
Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Yeni Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Baba
03:00 Gelsin Hayat Bildiği Gib
TV8 YAYIN AKIŞI
08:45 Türkiye’nin Doktorları
10:00 Bir Yemek Olsan
10:45 Gazete Magazin
13:15 Yazgı
15:00 Pişir de Görelim
18:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Doya Doya Moda