15 Ekim 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Cumartesi gününü televizyon başında geçirmek isteyenler bugünün yayın akışını araştırıyor. Peki,bugün televizyonda ne var? İşte 15 Ekim 2021 Cuma TV yayın akışı

Televizyon yayın akışları, günün en çok merak edilen ve araştırılan konuları arasında yer almaktadır. Medyayı yakından takip edenler ve bugünü televizyon karşısında geçirmek isteyenler bugün televizyon kanallarında hangi dizi ve programların olduğunu merak ediyor.

Severek takip ettikleri dizi ve programların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler '"Bugün televizyonda neler var?’" sorusuna cevaparıyor. 15 Ekim 2022 Cumartesi günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar bulunuyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 15 Ekim 2022 Cumartesi günü televizyon kanallarının yayın akışı...

15 EKİM 2022 CUMA TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Bir Küçük Gün Işığı

13:00 Kuruluş Osman

16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Yalnız Kurt

03:20 Ben Bu Cihaza Sığmazam

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Arka Sokaklar

16:00 O Kız

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:15 Üç Kız Kardeş

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:30 Gecenin Ucunda

09:45 Burcu İle Hafta Sonu

12:00 Yerli Dizi Tekrar

15:00 Gecenin Ucunda

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Gecenin Ucunda

22:45 Doğu Demirkol İle Alelade Show

01:30 Yerli Dizi Tekrar

FOX YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kamera Arkası

12:00 Yasak Elma

14:15 İyilik

16:30 Bir Peri Masalı

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yasak Elma

22:30 Bir Peri Masalı

01:15 Tozluyaka

TRT 1 YAYIN AKIŞI

10:00 Şefin Sağlıklı Masası

11:00 Hayallerin Peşinde

11:20 Alparslan: Büyük Selçuklu

15:30 Teşkilat

19:00 Ana Haber 20:00

Gönül Dağı

00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Yeni Gelin

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Baba

03:00 Gelsin Hayat Bildiği Gib

TV8 YAYIN AKIŞI

08:45 Türkiye’nin Doktorları

10:00 Bir Yemek Olsan

10:45 Gazete Magazin

13:15 Yazgı

15:00 Pişir de Görelim

18:00 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Doya Doya Moda