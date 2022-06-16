15 Haziran 2022 Çarşamba reyting sonuçları: Kuruluş Osman zirvede tek...

Dün akşam Kuruluş Osman, Seversin, Gizli Saklı, Kara Tahta, Survivor, Hokkabaz gibi yapımlar yayınlandı. İşte 15 Haziran 2022 Çarşamba reyting sonuçları..

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

15 Haziran 2022 Çarşamba akşamı ATV'de Kuruluş Osman, Kanal D'de Seversin, Star TV’de Hokkabaz, Fox TV’de Gizli Saklı, TRT 1'de Kara Tahta, Show TV’de Çöpçüler Kralı, Tv8'de Survivor All Star yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki 15 Haziran 2022 Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi, film ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 15 Haziran 2022 Çarşamba reyting sonuçları…

15 Haziran 2022 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı

15 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Total'de 1.sırada ATV’de izleyiciyle buluşan “Kuruluş Osman”, 2. sırada TV8’de ekrana gelen “Survivor All Star”, 3.sırada ATV’de yayınlanan “Müge Anlı İle Tatlı Sert” yer aldı. AB'de ise 1.sırada “Kuruluş Osman”, 2.sırada “Survivor All Star” 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” yer aldı.