15 Haziran 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

15 Haziran 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Çarşamba günü kanallarda neler var neler yok merak ediliyor. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 15 Haziran 2022 Çarşamba TV yayın akışı…

Yaz ayları yaklaştıkça sezon arası veya finale hazırlanan diziler de yayın akışlarını değiştirirken, yeni yapımlar da yerini alıyor.

Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

ATV, Kanal D, Show TV, FOX, TRT1, TV8 gibi ekranların yayın akışları günlük olarak değişiyor.

Peki, bugün televizyonda hangi dizi ve filmler var? İşte 15 Haziran 2022 Çarşamba TV yayın akışı...

15 Haziran 2022 Çarşamba TV yayın akışı

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Bir Zamanlar Çukurova

Kanal D yayın akışı

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Seversin

22:45 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Seversin

Star TV yayın akışı

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Güzel Köylü

18:30 Star Ana Haber

20:00 Hokkabaz (Yerli Sinema)

22:45 Hokkabaz (Yerli Sinema)

Fox TV yayın akışı

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:45 Gizli Saklı

19:00 Selçuk Tepeli Fox Ana Haber

20:00 Gizli Saklı

00:45 Yasak Elma

TRT 1 yayın akışı

08:40 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:00 Alişan İle Hayata Gülümse

12:40 Türkiye’nin Mutfağı

15:10 Kara Tahta

16:40 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kara Tahta

23:40 Anadolu Kartalları (Yerli Sinema)

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:30 Şef Kapımda

12:00 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Çöpçüler Kralı (Yerli Sinema)

21:45 Atla Gel Şaban (Yerli Sinema)

TV8 yayın akışı

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Survivor All Star

13:00 Survivor Panorama

14:45 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

19:30 Annenin Sırrıdır Çocuk

21:30 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra