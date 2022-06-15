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    15 Haziran 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Çarşamba günü kanallarda neler var neler yok merak ediliyor. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 15 Haziran 2022 Çarşamba TV yayın akışı…
    • Haber Merkezi
    • 15.06.2022 - 09:21
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    15 Haziran 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Yaz ayları yaklaştıkça sezon arası veya finale hazırlanan diziler de yayın akışlarını değiştirirken, yeni yapımlar da yerini alıyor.

    Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

    ATV, Kanal D, Show TV, FOX, TRT1, TV8 gibi ekranların yayın akışları günlük olarak değişiyor.

    Peki, bugün televizyonda hangi dizi ve filmler var? İşte 15 Haziran 2022 Çarşamba TV yayın akışı...

    15 Haziran 2022 Çarşamba TV yayın akışı

    15 Haziran 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1

    ATV yayın akışı

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
    16:00 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kuruluş Osman
    00:20 Bir Zamanlar Çukurova

    Kanal D yayın akışı

    07:00 Küçük Ağa
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Aşk-ı Memnu
    18:30 Kanal D Ana Haber
    20:00 Seversin
    22:45 Çok Güzel Hareketler 2
    23:45 Seversin

    Star TV yayın akışı

    07:00 Mesut Yar İle Bugün
    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
    16:00 Güzel Köylü
    18:30 Star Ana Haber
    20:00 Hokkabaz (Yerli Sinema)
    22:45 Hokkabaz (Yerli Sinema)

    Fox TV yayın akışı

    08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
    10:45 Ekonomi Arası
    11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
    13:00 En Hamarat Benim
    16:45 Gizli Saklı
    19:00 Selçuk Tepeli Fox Ana Haber
    20:00 Gizli Saklı
    00:45 Yasak Elma

    TRT 1 yayın akışı

    08:40 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
    10:00 Alişan İle Hayata Gülümse
    12:40 Türkiye’nin Mutfağı
    15:10 Kara Tahta
    16:40 Seksenler
    19:00 Ana Haber
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Kara Tahta
    23:40 Anadolu Kartalları (Yerli Sinema)

    Show TV yayın akışı

    08:00 Bu Sabah
    10:30 Şef Kapımda
    12:00 Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
    18:45 Show Ana Haber
    20:00 Çöpçüler Kralı (Yerli Sinema)
    21:45 Atla Gel Şaban (Yerli Sinema)

    TV8 yayın akışı

    08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
    11:15 Survivor All Star
    13:00 Survivor Panorama
    14:45 Canım Annem
    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    19:30 Annenin Sırrıdır Çocuk
    21:30 Survivor All Star
    00:15 Survivor Ekstra


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