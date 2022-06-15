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- 15 Haziran 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
15 Haziran 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 15.06.2022 - 09:21
Yaz ayları yaklaştıkça sezon arası veya finale hazırlanan diziler de yayın akışlarını değiştirirken, yeni yapımlar da yerini alıyor.
Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
ATV, Kanal D, Show TV, FOX, TRT1, TV8 gibi ekranların yayın akışları günlük olarak değişiyor.
Peki, bugün televizyonda hangi dizi ve filmler var? İşte 15 Haziran 2022 Çarşamba TV yayın akışı...
15 Haziran 2022 Çarşamba TV yayın akışı
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Bir Zamanlar Çukurova
Kanal D yayın akışı
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Seversin
22:45 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Seversin
Star TV yayın akışı
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Güzel Köylü
18:30 Star Ana Haber
20:00 Hokkabaz (Yerli Sinema)
22:45 Hokkabaz (Yerli Sinema)
Fox TV yayın akışı
08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:45 Gizli Saklı
19:00 Selçuk Tepeli Fox Ana Haber
20:00 Gizli Saklı
00:45 Yasak Elma
TRT 1 yayın akışı
08:40 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:00 Alişan İle Hayata Gülümse
12:40 Türkiye’nin Mutfağı
15:10 Kara Tahta
16:40 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kara Tahta
23:40 Anadolu Kartalları (Yerli Sinema)
Show TV yayın akışı
08:00 Bu Sabah
10:30 Şef Kapımda
12:00 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Çöpçüler Kralı (Yerli Sinema)
21:45 Atla Gel Şaban (Yerli Sinema)
TV8 yayın akışı
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor All Star
13:00 Survivor Panorama
14:45 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
19:30 Annenin Sırrıdır Çocuk
21:30 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra