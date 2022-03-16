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    15 Mart reyting sonuçları

    Salı akşamı Destan, Baba, Masumlar Apartmanı, Survivor All Star gibi yapımlar ekrana geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 15 Mart 2022 Salı reyting sıralaması...
    • Haber Merkezi
    • 16.03.2022 - 10:20
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    15 Mart reyting sonuçları

    Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

    15 Mart 2022 Salı akşamı ATV'de Destan, Kanal D'de Üç Kız Kardeş, Star TV'de Kara Bela, FOX TV'de Evlilik Hakkında Her Şey, TRT 1'de Masumlar Apartmanı, Show TV'de Baba ve TV8’de Survivor yapımları yayınlandı.

    Günlük olarak yayımlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

    Peki, 15 Mart 2022 Salı reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 15 Mart 2022 Salı reyting sonuçları...

    DÜN GECENİN REYTİNGLERİ

    15 Mart 2022 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

    Total izleyici grubunda birinciliği Üç Kız Kardeş, ikinciliği Destan, üçüncülüğü ise Survivor All Star aldı.

    AB Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Üç Kız Kardeş yer aldı.

    20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Üç Kız Kardeş, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

    TOTAL İLK 10 PROGRAM

    15 Mart reyting sonuçları #1

    AB İLK 10 PROGRAM

    15 Mart reyting sonuçları #2

    20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

    15 Mart reyting sonuçları #3


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