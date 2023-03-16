15 Mart Survivor açık artırma ödülünü kim kazandı? İşte Survivor’da en çok ve en az kilo veren yarışmacılar! Survivor’ da dün akşam yarışmacılar açık artırma oyunu için teker teker tartıya çıktı. Adaya geldikleri ilk tarihten itibaren verdiği kilolara göre ödülün kazananı belli oldu. Peki Survivor açık artırma ödülünü kim kazandı? Hangi yarışmacı ödülün sahibi oldu? İşte en çok kilo veren yarışmacılar…

TV8 ekranlarında yayınlanan ve Türkiye’nin en zorlu yarışmalarından biri olan Survivor’da dün akşam eğlenceli dakikalar yaşandı.

Ünlüler ve gönüllüler formatıyla izleyici karşısına çıkan Survivor’da açık artırma oyunu gerçekleşti. Bir Survivor geleneği olarak bütün yarışmacılar tek tek tartıya çıktı.

Kasın ve erkek yarışmacıların verdiği kilolar ayrı ayrı değerlendirildi. Sonuçlar değerlendirilerek 500 ve 1500 peso arasında para ödülü verildi.

Yarışmacılar, verilen para ödülleri ile açık artırma oyununda yemek yedi. Ancak Nefise ve Elanur, paraları yetmediği için yemek alamadan adalarına döndü.

Peki Survivor’da dün akşam açık artırma oyununu kim kazandı? Hangi yarışmacı kaç kilo verdi? İşte merak edilenler…

Survivor'da açık artırma ödülünü kim kazandı?

Survivor açık artırma oyununda, en çok kilo veren dört erkek 1500, sonraki dört erkek 1000, en az kilo veren diğer 4 erkek de 500 peso kazanma hakkı kazandı. Kadınların tartılmasıyla en çok kilo veren isimler Asena, Cansu ve Elanur oldu. Üç isim 1500 peso kazandı. Buse, Kardelen ve Merve 1000 peso alırken, 500 pesoyu ise Nefise ve Zeynep kazandı.

Erkeklerde en çok kilo vererek en fazla parayı kazanan dört isim ise Barış, Murat, Alper ve Özgür oldu. Böylece Halil, Aziz, Ertuğ ve Yusuf 1000 peso, Fatih, Osman Can, Batuhan ve Kürşan da 500 peso kazanandı.