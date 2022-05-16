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    Reyting sonuçları 15 Mayıs 2022 Pazar: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

    Dün akşam Teşkilat, Yargı, Adı Sevgi, İyilik, Survivor All Star, Çok Güzel Hareketler 2 gibi yapımlar yayınlandı. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 15 Mayıs 2022 Pazar reyting sonuçları…
    • Haber Merkezi
    • 16.05.2022 - 08:56
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 09:47
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    Reyting sonuçları 15 Mayıs 2022 Pazar: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

    Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

    15 Mayıs 2022 Pazar akşamı ATV'de Adı Sevgi, Kanal D'de Yargı, Star TV'de Çok Güzel Hareketler 2, Fox TV'de İyilik, TRT 1'de Teşkilat, Show TV'de Kibar Feyzo ve TV8'de Survivor All Star yapımları yayınlandı.

    Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

    Peki 15 Mayıs 2022 Pazar reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 15 Mayıs 2022 Pazar reyting sonuçları...

    15 Mayıs 2022 Pazar reyting sonuçları açıklandı mı?

    15 Mayıs 2022 Pazar günü yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

    Reyting sonuçları 15 Mayıs 2022 Pazar: Hangi dizi reyting birincisi oldu? #1

    Total ilk 10 program

    AB ilk 10 program


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