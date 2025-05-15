15 Mayıs 2025 TV yayın akışları! Bugün TV'de: Kanal D, Show, ATV, NOW, TRT 1, TV8...
Haber Merkezi

Türk televizyonlarında günlük olarak yayınlanan akışlar, izleyicilerin merak konusu oluyor.

TV seyircileri, takip ettikleri yayınları kaçırmamak adına kanal kanal arama yapıyor.

15 Mayıs Perşembe günü kanallarda neler var neler yok belli oldu.

ATV, Kanal D, Show TV, NOW TV, TV8, TRT 1 yayın akışları haberimizde...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Arap Kadri

22:20 Kiminle Evlendim

Kanal D

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

Star TV

07:00 Güne Başlarken

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Aramızda Kalsın

19:00 Star Haber

20:00 Dizi

NOW TV

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Şakir Paşa Ailesi

13:30 En Hamarat Benim

16:45 Karagül

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda

TRT 1

06:45 Hangimiz Sevmedik

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:30 Teşkilat

17:40 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Zor Ölüm

Show TV

08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah

10:00 Siyah Kalp

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Siyah Kalp

TV8

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

10:55 Survivor Panorama

12:30 İşte Benim Stilim

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2025

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Yağmur Uçar
Editor