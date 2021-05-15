15 Mayıs İbo Show yeni bölüm yok mu? İbo Show yeni bölüm tarihi..

Cumartesi akşamlarının eğlence programı İbo Show, tekrar bölümüyle ekranlara geliyor. Seyirciler İbo Show yeni bölüm yok mu, neden? sorularını araştırıyor. İşte konunun detayları..

Star Tv'de ekrana gelen yapım İbo Show cumartesi akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yerini koruyor.

Yıllar sonra yeniden ekranlara dönen İbrahim Tatlıses, seyircilerinin ilgisini canlı tutmayı başarıyor.

Her hafta birbirinden farklı konukların katıldığı yapım bu akşam yayında özel bölümü ile ekrana geldi. Bu sebeple izleyenler, İbo Show 15 Mayıs yeni bölüm neden yok? İbo Show bu akşam yayınlanmayacak mı? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte tüm detaylar...

15 MAYIS İBO SHOW

Star Tv'de yayınlanan yapım bu akşam seyircilerinin karşısına bayram özel bölümü ile çıkacak. Yeni bölümün haftaya cumartesi 22 Mayıs'ta yayınlanması bekleniyor.

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı 'İbo Show' bu hafta müzik ve eğlenceye doyacağınız keyif dolu bir geceye imza atacak.