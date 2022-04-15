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    15 Nisan Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon ekranlarında her gün farklı dizi ve programlar yer alıyor. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 15 Nisan 2022 Cuma TV yayın akışı…
    • Haber Merkezi
    • 15.04.2022 - 08:58
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    15 Nisan Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

    Cuma akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Özellikle Ramazan ayında iftardan sonra TV karşısında şekerleme yapacak olanlar, bugünün yayın akışlarını inceliyor.

    Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 15 Nisan 2022 Cuma TV yayın akışı...

    15 Nisan 2022 TV'de neler var?

    Atv yayın akışı

    • 08:00 Kahvaltı Haberleri

    • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

    • 13:00 ATV Gün Ortası

    • 14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

    • 16:20 Esra Erol'da

    • 19:00 ATV Ana Haber

    • 19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

    • 20:10 Yalnız Kurt

     

    Kanal D yayın akışı

    • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    • 11:00 Yaprak Dökümü

    • 13:00 Gelinim Mutfakta

    • 16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

    • 16:45 Arka Sokaklar

    • 18:45 Kanal D Ana Haber

    • 20:00 Arka Sokaklar

     

    Star TV yayın akışı

    • 07:00 Mesut Yar ile Bugün

    • 09.45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    • 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

    • 16:00 Söz

    • 18.40 Star Haber

    • 20:00 Her Şey Aşktan

     

    Fox TV yayın akışı

    • 08:00 Çalar Saat

    • 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

    • 12:15 Mehmet Özer İle Mutfakta Ramazan

    • 13:00 En Hamarat Benim

    • 16:30 Fulya ile Umudun Olsun

    • 19:00 FOX Ana Haber

    • 20:30 Aşk Mantık İntikam

     

    Trt1 yayın akışı

    • 09:05 Ramazan Klipleri

    • 10:15 Alişanla Gülümse Hayata

    • 15:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

    • 17:00 Ana Haber ( Canlı)

    • 19:00 Ramazan Sevinci

    • 20:05 Kasaba Doktoru

     

    Show TV yayın akışı

    • 08:15 Bu Sabah

    • 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    • 12:15 Gelin Evi

    • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

    • 18.45 SHOW Ana Haber

    • 20:00 Aziz

     

    Tv8 yayın akışı

    • 06:30 Oynat Bakalım

    • 07.15 8'de Sağlık

    • 08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

    • 15:00 Canım Annem

    • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

    • 20:00 Survivor All Star

    15 Nisan Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1


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