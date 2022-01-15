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- 15 Ocak 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
15 Ocak 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 15.01.2022 - 08:43
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konularının başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, 15 Ocak 2022 Cumartesi akşamı televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.
Cumartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında ‘’Bugün televizyonda ne var?’’ sorusunun cevabını arıyor.
15 Ocak 2022 Cumartesi günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler var? İşte 15 Ocak 2022 Cumartesi ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, Fox TV yayın akışı...
15 OCAK 2022 CUMARTESİ TV'DE NELER VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Marley ve Ben
12:15 Kardeşlerim
15:45 Kuruluş Osman
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Bir Zamanlar Çukurova
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Camdaki Kız
16:15 Yargı
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Her Şey Seninle Güzel
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Pulsar
09:30 Çizgi Film Kuşağı
10:00 Burcu ile Haftasonu
12:00 Bir Demet Tiyatro
14:00 Kaderimin Oyunu
17:00 Söz
18:45 Star Haber
20:00 Hokkabaz
22:30 Arkadaşım Hoşgeldin
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:00 Ekonomi Arası
11:15 Memet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Evlilik Hakkında Her Şey
16:00 Kanunsuz Topraklar
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Maske Kimsin Sen?
23:00 Elkızı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
04:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:55 Muhteşem Kraliçe
07:20 Yabancı Sinema "Ağaç"
09:45 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
11:25 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
17:45 112 Acil Çağrı
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:45 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
04:10 Seksenler (Altyazılı)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Üç Kuruş
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 Bir Yemek Olsan
10:45 Yerli Sinema
13:00 Yerli Sinema
20:00 Survivor All Star
00:15 Kırmızı Oda