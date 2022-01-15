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    15 Ocak 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyonda yayınlanan program, dizi ve filmler anbean takip ediliyor. ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte 15 Ocak 2022 Cumartesi TV yayın akışı…
    • Haber Merkezi
    • 15.01.2022 - 08:43
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    15 Ocak 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konularının başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, 15 Ocak 2022 Cumartesi akşamı televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

    Cumartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında ‘’Bugün televizyonda ne var?’’ sorusunun cevabını arıyor.

    15 Ocak 2022 Cumartesi günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler var? İşte 15 Ocak 2022 Cumartesi ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, Fox TV yayın akışı...

    15 OCAK 2022 CUMARTESİ TV'DE NELER VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 ATV’de Hafta Sonu
    10:00 Marley ve Ben
    12:15 Kardeşlerim
    15:45 Kuruluş Osman
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kardeşlerim
    00:20 Bir Zamanlar Çukurova

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    08:30 Konuştukça
    09:45 Magazin D Cumartesi
    13:00 Arda’nın Mutfağı
    14:00 Camdaki Kız
    16:15 Yargı
    18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Şarkılar Bizi Söyler
    00:30 Her Şey Seninle Güzel

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Pulsar
    09:30 Çizgi Film Kuşağı
    10:00 Burcu ile Haftasonu
    12:00 Bir Demet  Tiyatro
    14:00 Kaderimin Oyunu
    17:00 Söz
    18:45 Star Haber
    20:00 Hokkabaz
    22:30 Arkadaşım Hoşgeldin

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
    11:00 Ekonomi Arası
    11:15 Memet Özer ile Mutfakta
    12:15 Kamera Arkası
    13:00 Evlilik Hakkında Her Şey
    16:00 Kanunsuz Topraklar
    19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Maske Kimsin Sen?
    23:00 Elkızı

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    04:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    04:55 Muhteşem Kraliçe
    07:20 Yabancı Sinema "Ağaç"
    09:45 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
    11:25 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
    17:45 112 Acil Çağrı
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
    00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)
    01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
    01:45 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
    04:10 Seksenler (Altyazılı)

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin
    10:00 Cumartesi Sürprizi
    13:00 Bir Şansım Olsa
    14:30 Üç Kuruş
    18:45 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    23:45 Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    08:30 Çook Yaşa
    09:45 Bir Yemek Olsan
    10:45 Yerli Sinema
    13:00 Yerli Sinema
    20:00 Survivor All Star
    00:15 Kırmızı Oda


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