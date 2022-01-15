15 Ocak 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Televizyonda yayınlanan program, dizi ve filmler anbean takip ediliyor. ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte 15 Ocak 2022 Cumartesi TV yayın akışı…

TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konularının başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, 15 Ocak 2022 Cumartesi akşamı televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

Cumartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında ‘’Bugün televizyonda ne var?’’ sorusunun cevabını arıyor.

15 Ocak 2022 Cumartesi günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler var? İşte 15 Ocak 2022 Cumartesi ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, Fox TV yayın akışı...

15 OCAK 2022 CUMARTESİ TV'DE NELER VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Marley ve Ben

12:15 Kardeşlerim

15:45 Kuruluş Osman

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Camdaki Kız

16:15 Yargı

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 Her Şey Seninle Güzel

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Pulsar

09:30 Çizgi Film Kuşağı

10:00 Burcu ile Haftasonu

12:00 Bir Demet Tiyatro

14:00 Kaderimin Oyunu

17:00 Söz

18:45 Star Haber

20:00 Hokkabaz

22:30 Arkadaşım Hoşgeldin

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:00 Ekonomi Arası

11:15 Memet Özer ile Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Evlilik Hakkında Her Şey

16:00 Kanunsuz Topraklar

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Maske Kimsin Sen?

23:00 Elkızı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:55 Muhteşem Kraliçe

07:20 Yabancı Sinema "Ağaç"

09:45 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

11:25 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)

17:45 112 Acil Çağrı

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:45 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)

04:10 Seksenler (Altyazılı)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Üç Kuruş

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 Bir Yemek Olsan

10:45 Yerli Sinema

13:00 Yerli Sinema

20:00 Survivor All Star

00:15 Kırmızı Oda