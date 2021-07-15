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    15 Temmuz 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon izleyicileri, 15 Temmuz 2021 Perşembe günü televizyonda hangi dizilerin olduğunu araştırıyor. Takip ettikleri dizileri kaçırmak istemeyenler, ''Bugün TV'de ne var?'' sorusuna yanıt arıyor.
    • Haber Merkezi
    • 15.07.2021 - 09:38
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    15 Temmuz 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

    Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

    15 Temmuz Perşembe akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Peki, bugün televizyonda neler, hangi programlar var? İşte, 15 Temmuz 2021 Perşembe TV yayın akışı..

    15 TEMMUZ BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    • 08:00 Kahvaltı Haberleri
    • 10:00 Kardeşlerim
    • 13:00 ATV Gün Ortası
    • 14:00 Maraşlı
    • 16:20 Bir Zamanlar Çukurova
    • 19:00 ATV Ana Haber
    • 20:00 Alaaddin
    • 22:30 Baş Belası

     

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    • 07:00 Sihirli Annem
    • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    • 11:00 Yaprak Dökümü
    • 13:00 Magazin D Yaz
    • 14:00 Yalan Dünya
    • 16:15 Aşk-ı Memnu
    • 18:45 Kanal D Ana Haber
    • 20:00 Son Ültimatom

     

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    • 07:00 Mesut Yar ile Bugün
    • 09:15 Yüksek Sosyete
    • 10:30 Erkenci Kuş
    • 13:30 Aramızda Kalsın
    • 16:30 Güzel Köylü
    • 18.40 Star Haber
    • 20:00 Kazara Aşk

     

    FOX YAYIN AKIŞI

    • 08:00 Çalar Saat
    • 11:00 Şef Akademi Doğada
    • 14:00 Kefaret
    • 16:30 Fulya ile Umudun Olsun
    • 19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    • 20:00 Kefaret

     

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    • 05:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    • 05:30 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
    • 06:40 Kalk Gidelim
    • 10:10 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
    • 11:40 Gönül Dağı (Altyazılı)
    • 15:20 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
    • 19:00 Ana Haber (Canlı)
    • 19:55 Doğrusu Ne?
    • 20:00 Yabancı Sinema "Vikingler:Büyük Macera" (Altyazılı)

     

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    • 06:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
    • 07:30 Kalp Atışı
    • 10:00 Yeni Gelin
    • 13:00 Bir Şansım Olsa
    • 14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    • 18.45 SHOW Ana Haber
    • 20:00 Yol Arkadaşım
    • 22:30 Yol Arkadaşım

     

    TV8 YAYIN AKIŞI

    • 06:30 Oynat Bakalım
    • 07:15 8'de SAğlık
    • 08:30 Masterchef Türkiye
    • 13:00 Paylaş Benimle
    • 15:00 Paylaş Benimle
    • 17:15 Paylaş Benimmle
    • 20:00 Masterchef Türkiye

     

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    • 06:30 Kanal 7'de Sabah
    • 08:00 Üç Kız Bir Ana
    • 09:45 Yemin
    • 10:50 Nermin'in Enfes Mutfağı
    • 12:30 Aşk Bir Rüya
    • 14:30 Mutfağım Şahane
    • 15:30 Masum
    • 18:00 Kanal 7 Haber Saati
    • 19:00 Baş Tacım
    • 21:30 Diriliş Ertuğrul

    15 Temmuz 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1

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