15 Temmuz 2022 Cuma reyting sonuçları...

Cuma akşamı televizyonda Kim Milyoner Olmak İster, Masterchef Türkiye, Güldür Güldür Show gibi yapımlar yayınlandı. Peki, 16 Temmuz 2022 Cuma reyting yarışını kim kazandı?

Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

15 Temmuz 2022 Cuma akşamı ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, Kanal D'de Çember: Gün Doğmadan, Star TV'de Ah Nerede, Fox TV'de Eski Köye Yeni Adet, TRT 1'de Kumpas, Show TV'de Güldür Güldür, ve TV8'de Masterchef Türkiye yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki 15 Temmuz 2022 Cuma reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi?Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı?

İşte 15 Temmuz 2022 Perşembe reyting sonuçları...

15 Temmuz Cuma günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Kim Milyoner Olmak İster , üçüncülüğü ise Ölümün Kıyısında aldı.

AB Grubunda ise birinciliği Masterchef Türkiye , ikinciliği 15/07 Şafak Vakti, üçüncülüğü ise Kim Milyoner Olmak İster aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinciliği Masterchef Türkiye, İkinciliği 15/7 Şafak Vakti , üçüncülüğü ise Kim Milyoner Olmak İster aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV

3 OLUMUN KIYISINDA (Y.S) SHOW TV

4 INTIKAM (Y.S) SHOW TV

5 15/07 SAFAK VAKTI (T.S) TRT 1

6 ESKI KOYE YENI ADET (T.S) FOX

7 FOX ANA HABER FOX

8 15 TEMMUZ CUMHURBASKANI KONUSUYOR FOX

9 CEMBER GUN DOGMADAN (T.S) KANAL D

10 ESRA EZMECI ILE KARSI KARSIYA FOX

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 15/07 SAFAK VAKTI (T.S) TRT 1

3 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV

4 FOX ANA HABER FOX

5 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D

6 15 TEMMUZ CUMHURBASKANI KONUSUYOR FOX

7 OLUMUN KIYISINDA (Y.S) SHOW TV

8 ESKI KOYE YENI ADET (T.S) FOX

9 KUMPAS TRT 1 10 KANAL D ANA HABER KANAL D

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 15/07 SAFAK VAKTI (T.S) TRT 1

3 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV

4 INTIKAM (Y.S) SHOW TV

5 OLUMUN KIYISINDA (Y.S) SHOW TV

6 ESKI KOYE YENI ADET (T.S) FOX

7 FOX ANA HABER FOX

8 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D

9 KUMPAS TRT 1

10 15 TEMMUZ CUMHURBASKANI KONUSUYOR FOX