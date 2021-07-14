'15/07 Şafak Vakti' filmi 15 Temmuz'da vizyonda

FETÖ mensuplarının 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı darbe girişimine karşı Türk milletinin ortaya koyduğu destansı mücadeleyi anlatan "15/07 Şafak Vakti" filmi, 15 Temmuz'da seyirciyle buluşacak.

15 Temmuz 2016'daki kanlı darbe girişimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Türk milletinin sokağa çıkmasıyla bertaraf edilmişti.

'15/07 Şafak Vakti' filmi ile ortaya konulan bu destansı mücadele anlatıldı.

Herkesin merakla beklediği o film, 15 Temmuz günü gösterime giriyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca desteklenen, Çengelköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşananlara odaklanan filmin oyuncu kadrosu, yönetmeni ve yapımcısı, Hilton İstanbul Bosphorus'ta basın mensuplarıyla bir araya geldi.

"TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLUYOR"

Filmin başrol oyuncusu Erkan Petekkaya, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin Cumhuriyet tarihinde yaşanılan en kötü olaylardan biri olduğuna dikkati çekerek "Aklıma geldikçe hala tüylerim diken diken oluyor. Filmin içinde çok daha iyi anladım neler olduğunu. Bütün oyuncular çok etkilendik. Bence iyi bir film yaptık. Türk halkı bağımsızlığına ve egemenliğine hiç kimsenin toz konduramayacağını tüm dünyaya gösterdi." dedi.

Petekkaya, "15/07 Şafak Vakti"nin 15 Temmuz'da yaşanan olaylar konusunda bir belgesel niteliğinde olduğunu vurgulayarak Türk tarihinde çok önemli bir olayı anlatan bir filmin içinde olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

"YAŞANANLAR UNUTULAMAZ"

Yapımda Çengelköy'de pastane işleten Cevdet karakterine hayat verdiğini söyleyen Petekkaya, şöyle devam etti:

"Film vatandaşın gözünden çekildi. Ben de sıradan bir pastaneciyi oynadım. Filmin güzel yanı da bence o oldu. Her şey halkın gözünden anlatıldı. Sinemaseverlere filmi izlemelerini tavsiye ederim. İzledikten sonra da ahlak ölçülerini kaçırmadan eleştirilerini duymak da isterim. Yapıcı eleştiriye inanırım. Yaşananlar unutulacak bir olay değil.





"TOPRAĞIMIZA GÖZ DİKTİLER"

Çocuklarımız, torunlarımız her zaman konuşmalı ve Allah korusun, bir daha başımıza böyle bir şey gelmesin. Şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimizden de Allah razı olsun. Buna toplumsal bir olay diyemeyiz. Bu bambaşka bir şey, özgürlüğümüz, bağımsızlığımız gidiyordu elimizden. Toprağımıza göz diktiler. O yüzden izleyince hissedeceksiniz."





"YOĞUN VE ZORLU BİR SÜREÇTİ"

Yönetmen Volkan Kocatürk de 15 Temmuz'a yetiştirmek için yüksek enerjiyle çalıştıkları bir set ortamı olduğuna işaret ederek "Büyük bir dekorda, kalabalık bir oyuncu grubuyla çalıştık. Yoğun ve zorlu bir süreçti, hasarsız ve kazasız filmi çekmeyi başardık. Umarım seyirci de iyi bir takdirle bizi destekler." dedi.

Kalabalık oyuncu grubuyla çalışmanın kolay olmadığına değinen Kocatürk, çekimlerin büyük kısmının kapalı alanda olduğunu ve o gece halkın yaşadığı duyguyu doğru aktarmak gerektiğinin bilinciyle hareket ettiklerini ifade etti.

"ÇEKİMLER 8 HAFTA SÜRDÜ"

Filmin yapımcısı Fatih Özcan, 15 Temmuz Darbe Girişimi gecesi Çengelköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşananları insan hikayesi üzerinden aktarmaya çalıştıklarını belirterek "Kayseri'de gerçekleşen çekimler, 37 günde 25 bin metrekarelik bir alana dekorun kurulduğu kapalı bir mekanda gerçekleşti. Aksama olmadan mart ayının ortasında çekime girdik ve 8 haftada tamamladık." dedi.

15 TEMMUZ AKŞAMI VİZYONDA

Filmin 15 Temmuz saat 21:00'de tüm Türkiye'de vizyona gireceğini söyleyen Özcan, galasının da Atlas Sineması'nda aynı saatte yapılacağını ifade etti. Özcan, toplumsal olayların sinema tarihinde sinemayı besleyen en büyük kaynaklardan birisi olduğunu aktararak "Biz de tarihi olaylar özellikle Cumhuriyet dönemine ait olaylar fazlasıyla politikleştirilerek anlatıldı bu zamanda kadar. Çanakkale'yi politikleştiremezsiniz ortada bir bağımsızlık meselesi vardır, Kurtuluş Savaşı'nı politikleştiremezsiniz ortada bir bağımsızlık meselesi vardır, bir İstiklal Mücadelesi vardır. Benim gözümde 15 Temmuz böyle bir yerde, bir İstiklal mücadelesi bir bağımsızlık mücadelesi gibidir. İkinci nokta toplumsal olayları ele alırken ya çok minimaldir ya da prodüksiyon olarak başka bir yere gidecek şekilde yapılır. Ben ikisini birleştirdim, hem prodüksiyonu insan hikayesi üzerine kurdum hem de hikayeyi insan hikayesi üzerinden çıkmayacak bir yapıya taşıdım." diye konuştu.

"KARANLIK GECEYİ BİR KERE DAHA YAŞADIK"

Filmin oyuncularından Baran Bölükbaşı ise filmde acıyı birebir yaşayan bir karakteri canlandırdığını belirterek "Çekim süreci çok rahattı. Platoya girdiğinizde başkalarının sizden önce oraya verdiği emeği görünce zaten motive oluyorsunuz. Gerçekten yaşanan olaylarda karakterlerimizin altını daha iyi doldurabiliyoruz." şeklinde konuştu.

Oyuncu Aslıhan Karalar da 15 Temmuz 2016 gecesinde yaşananların Türk milleti için bir dönüm noktası olduğuna dikkati çekerek herkesi filmi izlemeye davet etti.

Oyuncu Burak Haktanır ise sinemaseverleri güçlü bir filmin beklediğine vurgu yaparak "O elim gecede sokakta birebir yaşananları anlattık. Çok yoğun bir emek verildi. Aslına uygun platolar hazırlandı ve teknolojinin imkanları kullanılarak, çok kalabalık bir kadroyla çalıştık. Filmi çekerken o karanlık geceyi tekrar tekrar yaşadık." ifadelelerini kullandı.

15/07 Şafak Vakti Film Fragmanı

OYUNCU KADROSU

Yönetmenliğini Volkan Kocatürk'ün üstlendiği filmin başrollerini Erkan Petekkaya, Baran Bölükbaşı, Tugay Mercan, Serkan Ercan ve Nazan Diper üstlenirken, oyuncular arasında Aslıhan Karalar, Doğa Özüm, Ferhat Yılmaz, Deniz Bolışık ve Hatice Sibel Aytan yer alıyor.

15 Temmuz gecesi darbecilere karşı direnen vatandaşların gerçek hikayelerinden esinlenilen film, Çengelköy'de pastane işleten Cevdet (Erkan Petekkaya) ve çocuklarının öyküsünü merkeze alıyor. Siparişleri yetiştirmeye çalışırken köprüde bir anda darbeci askerlerle karşı karşıya gelen Cevdet'in yolu, işine geç kalan güvenlik görevlisi Güray (Tugay Mercan) ve küçük kızıyla birlikte köprüde sıkışıp kalan Mustafa (Serkan Ercan) ve diğer vatandaşlarla kesişir. Aynı anda Cevdet'in oğlu Yusuf (Baran Bölükbaşı) da Çengelköy'de mahalledekiler ve güvenlik güçleriyle birlikte darbecilere karşı mücadeleyi sürdürmektedir. O sırada hastanede ise doktor Aysel (Deniz Bolışık), sabaha kadar darbeciler tarafından vurulan vatandaşları kurtarmak için çaba göstermektedir.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KAPALI DEKORU KULLANILDI

Hazırlıkları Kasım 2020'de başlayan film için Türkiye'nin en büyük kapalı dekoru inşa edildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Çengelköy 12 biner metrekarelik kapalı alana inşa edildi. Film için toplam 24 bin metrekare kapalı alan dekor hazırlandı. 3 Şubat 2021'de başlayan dekor inşa çalışması 40 günde tamamlandı ve 15 Mart'ta filmin çekimlerine geçildi. 8 hafta süren çekimler boyunca, 150 kişilik ekip ve 7 bin 500 yardımcı oyuncu görev alırken, 1250 aksesuar araç, tank ve askeri kamyon kullanıldı.

Filmin yapımcılığını Rafadan Hayat Film, ortak yapımcılığını ise TRT üstlendi.