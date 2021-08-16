16 Ağustos 2021 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz atıyor. Peki 16 Ağustos 2021 Pazartesi yani bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte yayın akışları...

Akşam ailesi ile televizyon keyfi yapmak isteyenler, TV yayın akışlarını araştırıyor.

TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Yaz dizilerinin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

İşte, 16 Ağustos 2021 Pazartesi TV yayın akışı...

16 AĞUSTOS 2021 TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Sümela'nın Şifresi Temel

16:25 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kalp Yarası (Yeni Bölüm)

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Güneşin Kızları

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Küçük Ağa

16:00 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Aşkın Tarifi

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir

09:15 Yüksek Sosyete

10:30 Erkenci Kuş

13:30 Aramızda Kalsın

16:45 Star Market 18:30

19:00 Star Haber

20:00 Eyvah Eyvah 3

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:45 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

06:55 Kalk Gidelim

10:45 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

12:25 Gönül Dağı (Altyazılı)

15:35 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Seksenler (Altyazılı)

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Masterchef

15:00 Paylaş Benimle

17:15 MasterChef

20.00 MasterChef (Yeni Bölüm)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Yeni Gelin

08.30 Bu Sabah

11.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI