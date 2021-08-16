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- 16 Ağustos 2021 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
16 Ağustos 2021 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz atıyor. Peki 16 Ağustos 2021 Pazartesi yani bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte yayın akışları...
- Haber Merkezi
- 16.08.2021 - 09:50
- Güncelleme : 16.08.2021 - 17:33
Akşam ailesi ile televizyon keyfi yapmak isteyenler, TV yayın akışlarını araştırıyor.
TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Yaz dizilerinin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak?
İşte, 16 Ağustos 2021 Pazartesi TV yayın akışı...
16 AĞUSTOS 2021 TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Bir Zamanlar Çukurova
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Sümela'nın Şifresi Temel
- 16:25 Kardeşlerim
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Kalp Yarası (Yeni Bölüm)
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Sihirli Annem
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta
- 11:00 Güneşin Kızları
- 13:00 Magazin D Yaz
- 14:00 Küçük Ağa
- 16:00 Ece Üner ile Susma
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Aşkın Tarifi
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Medcezir
- 09:15 Yüksek Sosyete
- 10:30 Erkenci Kuş
- 13:30 Aramızda Kalsın
- 16:45 Star Market 18:30
- 19:00 Star Haber
- 20:00 Eyvah Eyvah 3
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 05:45 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
- 06:55 Kalk Gidelim
- 10:45 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
- 12:25 Gönül Dağı (Altyazılı)
- 15:35 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
- 19:00 Ana Haber (Canlı)
- 19:55 Doğrusu Ne?
- 20:00 Seksenler (Altyazılı)
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:30 Oynat Bakalım
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Oynat Bakalım
- 09:30 Masterchef
- 15:00 Paylaş Benimle
- 17:15 MasterChef
- 20.00 MasterChef (Yeni Bölüm)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Yeni Gelin
- 08.30 Bu Sabah
- 11.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 18.45 SHOW Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Çalar Saat
- 11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 13:00 En Hamarat Benim
- 16:30 Fulya ile Umudun Olsun
- 19:00 FOX Ana Haber
- 20:00 Küçük Yalanlar