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- 16 Aralık 2022 Cuma reyting sonuçları açıklandı! Yalı Çapkını son sahnesiyle rekor kırdı!
16 Aralık 2022 Cuma reyting sonuçları açıklandı! Yalı Çapkını son sahnesiyle rekor kırdı!
- 17.12.2022 - 11:02
Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.
Dün akşam, Camdaki Kız, Aldatmak, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizileri ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.
Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.
Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 16 Aralık 2022 Cuma reyting sonuçları...
16 Aralık 2022 Cuma reyting sonuçları
Total'de birinci sırada Yalı Çapkını, ikinci sırada Yalı Çapkını özet, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.
AB'de ise birinci sırada Yalı Çapkını, ikinci sırada Yalı Çapkını özet, üçüncü sırada Kızılcık Şerbeti yer aldı.
20+ABC1 grubunda da birinci sırada Yalı Çapkını, ikinci sırada Yalı Çapkını özet, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.
TOTAL İLK 10 PROGRAM
1- YALI CAPKINI STAR TV
2- YALI CAPKINI (OZET) STAR TV
3- ESRA EROL'DA ATV
4- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
5- MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
6- ATV ANA HABER ATV
7- KIZILCIK SERBETI SHOW TV
8- KANAL D ANA HABER KANAL D
9- SHOW ANA HABER SHOW TV
10- YALNIZ KURT ATV
AB İLK 10 PROGRAM
1- YALI CAPKINI STAR TV
2- YALI CAPKINI (OZET) STAR TV
3- KIZILCIK SERBETI SHOW TV
4- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
5- MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
6- KIZILCIK SERBETI (OZET) SHOW TV
7- ESRA EROL'DA ATV
8- ATV ANA HABER ATV
9- MASTERCHEF TURKIYE TV8
10- KANAL D ANA HABER KANAL D
20+ABC1 İLK 10 PROGRAM
1- YALI CAPKINI STAR TV
2- YALI CAPKINI (OZET) STAR TV
3- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
4- KIZILCIK SERBETI SHOW TV
5- ESRA EROL'DA ATV
6- MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
7- ATV ANA HABER ATV
8- KIZILCIK SERBETI (OZET) SHOW TV
9- MASTERCHEF TURKIYE TV8
10- SHOW ANA HABER SHOW TV