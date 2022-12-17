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    16 Aralık 2022 Cuma reyting sonuçları açıklandı! Yalı Çapkını son sahnesiyle rekor kırdı!

    16 Aralık 2022 Cuma günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. Reyting sıralaması ise merak konusu oldu.
    • 17.12.2022 - 11:02
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    16 Aralık 2022 Cuma reyting sonuçları açıklandı! Yalı Çapkını son sahnesiyle rekor kırdı!

    Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

    Dün akşam, Camdaki Kız, Aldatmak, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizileri ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

    Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.

    Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 16 Aralık 2022 Cuma reyting sonuçları...

    16 Aralık 2022 Cuma reyting sonuçları

    Total'de birinci sırada Yalı Çapkını, ikinci sırada Yalı Çapkını özet, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.

    AB'de ise birinci sırada Yalı Çapkını, ikinci sırada Yalı Çapkını özet, üçüncü sırada Kızılcık Şerbeti yer aldı.

    20+ABC1 grubunda da birinci sırada Yalı Çapkını, ikinci sırada Yalı Çapkını özet, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

    16 Aralık 2022 Cuma reyting sonuçları açıklandı! Yalı Çapkını son sahnesiyle rekor kırdı! #1

    TOTAL İLK 10 PROGRAM

    1- YALI CAPKINI STAR TV

    2- YALI CAPKINI (OZET)   STAR TV

    3- ESRA EROL'DA             ATV

    4- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER     FOX

    5- MUGE ANLI ILE TATLI SERT     ATV

    6- ATV ANA HABER          ATV

    7- KIZILCIK SERBETI         SHOW TV

    8- KANAL D ANA HABER KANAL D

    9- SHOW ANA HABER     SHOW TV

    10- YALNIZ KURT             ATV

    AB İLK 10 PROGRAM

    1- YALI CAPKINI STAR TV

    2- YALI CAPKINI (OZET)   STAR TV

    3- KIZILCIK SERBETI         SHOW TV

    4- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER     FOX

    5- MUGE ANLI ILE TATLI SERT     ATV

    6- KIZILCIK SERBETI (OZET)           SHOW TV

    7- ESRA EROL'DA             ATV

    8- ATV ANA HABER          ATV

    9- MASTERCHEF TURKIYE             TV8

    10- KANAL D ANA HABER              KANAL D

    20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

    1- YALI CAPKINI STAR TV

    2- YALI CAPKINI (OZET)   STAR TV

    3- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER     FOX

    4- KIZILCIK SERBETI         SHOW TV

    5- ESRA EROL'DA             ATV

    6- MUGE ANLI ILE TATLI SERT     ATV

    7- ATV ANA HABER          ATV

    8- KIZILCIK SERBETI (OZET)           SHOW TV

    9- MASTERCHEF TURKIYE             TV8

    10- SHOW ANA HABER   SHOW TV

    16 Aralık 2022 Cuma reyting sonuçları açıklandı! Yalı Çapkını son sahnesiyle rekor kırdı! #2


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