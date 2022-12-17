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16 Aralık 2022 Cuma reyting sonuçları açıklandı! Yalı Çapkını son sahnesiyle rekor kırdı!

16 Aralık 2022 Cuma reyting sonuçları açıklandı! Yalı Çapkını son sahnesiyle rekor kırdı!

16 Aralık 2022 Cuma günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. Reyting sıralaması ise merak konusu oldu.