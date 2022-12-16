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- 16 Aralık 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
16 Aralık 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
Haftanın son iş günü ekranlarda hangi dizi ve programlar yayınlanacak merak ediyor. Peki bugün televizyonda neler var? İşte 16 Aralık 2022 Cuma TV yayın akışı…
- Haber Merkezi
- 16.12.2022 - 09:02
Bugün hangi dizi var sorusu, tv yayın akışlarıyla yanıt buluyor.
16 Aralık Cuma akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Ekranlarda diziler, yarışmalar, gündüz programları, filmler, ana haber bültenleri ve reality programların yanı sıra birçok yapım izleyicileriyle buluşuyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 16 Aralık 2022 Cuma TV yayın akışı...
16 Aralık TV yayın akışı 2022
ATV yayın akışı
- 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol’da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Yalnız Kurt
Kanal D yayın akışı
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta
- 11:00 O Kız
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Aşk ve Umut
- 17:00 Hicran
- 18:30 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Yabancı Sinema 2012
Star TV yayın akışı
- 09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
- 10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Söz
- 18:15 Star Ana Haber
- 19:00 Toprak İle Fidan
- 20:00 Yalı Çapkını
Fox TV yayın akışı
- 10:15 Ekonomi Arası
- 10:20 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:45 En Hamarat Benim
- 16:30 Yasak Elma
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
- 20:00 İyilik
TRT 1 yayın akışı
- 08:45 Bu Toprağın Sesi
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:15 Yeşil Deniz
- 15:30 Adını Sen Koy
- 16:30 Seksenler
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Yabancı Sinema Bumble Bee
- 22:10 Yabancı Sinema Meg: Derinlerdeki Dehşet
Show TV yayın akışı
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Kızılcık Şerbeti
TV8 yayın akışı
- 08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
- 10:30 Yazgı
- 11:45 Kadere Karşı
- 13:00 Canım Annem
- 14:00 Doya Doya Moda
- 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20:00 MasterChef Türkiye