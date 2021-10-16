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    16 Ekim 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyonda yayınlanan program, dizi ve filmler anbean takip ediliyor. "Bugün televizyonda neler var?" sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte 16 Ekim 2021 Cumartesi TV yayın akışı…
    • Haber Merkezi
    • 16.10.2021 - 10:22
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    16 Ekim 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konularının başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, 16 Ekim 2021 Cumartesi akşamı televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

    Cumartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında ''Bugün televizyonda ne var?'' sorusunun cevabını arıyor.

    16 Ekim 2021 Cumartesi günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 16 Ekim 2021 Cumartesi TV yayın akışı...

    16 EKİM 2021 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 atv'de Hafta Sonu
    10:00 Kalp Yarası
    13:20 Hayalet Avcıları
    15:35 Bir Zamanlar Çukurova
    20:00 Kardeşlerim

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    08:30 Konuştukça
    09:45 Magazin D Cumartesi
    13:00 Arda'nın Mutfağı
    14:00 Yargı
    16:15 Sadakatsiz
    18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
    20:00 Şarkılar Bizi Söyler

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    09:30 Çizgi Film Kuşağı
    10:00 Bir Demet Tiyatro
    12:00 Ayrıcalıklı Rotalar
    13:30 Yerli Dizi
    15:30 Yerli Dizi
    18:45 Star Haber
    20:00 Organize İşler

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Yalancılar ve Mumları
    13:30 Evlilik Hakkında Her Şey
    16:30 Kanunsuz Topraklar
    19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Son Yaz (final)

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    08:25 Bizim Köyün Kızları Özel Bölüm
    09:25 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
    12:30 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)
    16:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    10:00 Cumartesi Sürprizi
    13:00 Bir Şansım Olsa
    14:30 Köşeyi Dönen Adam
    16:15 Züğürt Ağa
    18:45 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show

    TV8 YAYIN AKIŞI

    08:30 Çook Yaşa
    09.45 Hayalimdeki Değişim
    10.30 Süper 1 Takım
    10:45 Masterchef Türkiye
    15:15 Kırmızı Oda
    20:00 O Ses Türkiye

    16 Ekim 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1

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