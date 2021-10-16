16 Ekim 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Televizyonda yayınlanan program, dizi ve filmler anbean takip ediliyor. "Bugün televizyonda neler var?" sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte 16 Ekim 2021 Cumartesi TV yayın akışı…

TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konularının başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, 16 Ekim 2021 Cumartesi akşamı televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

Cumartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında ''Bugün televizyonda ne var?'' sorusunun cevabını arıyor.

16 Ekim 2021 Cumartesi günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 16 Ekim 2021 Cumartesi TV yayın akışı...

16 EKİM 2021 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Kalp Yarası

13:20 Hayalet Avcıları

15:35 Bir Zamanlar Çukurova

20:00 Kardeşlerim

KANAL D YAYIN AKIŞI

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Yargı

16:15 Sadakatsiz

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:30 Çizgi Film Kuşağı

10:00 Bir Demet Tiyatro

12:00 Ayrıcalıklı Rotalar

13:30 Yerli Dizi

15:30 Yerli Dizi

18:45 Star Haber

20:00 Organize İşler

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Yalancılar ve Mumları

13:30 Evlilik Hakkında Her Şey

16:30 Kanunsuz Topraklar

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Son Yaz (final)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:25 Bizim Köyün Kızları Özel Bölüm

09:25 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

12:30 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)

16:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Köşeyi Dönen Adam

16:15 Züğürt Ağa

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Çook Yaşa

09.45 Hayalimdeki Değişim

10.30 Süper 1 Takım

10:45 Masterchef Türkiye

15:15 Kırmızı Oda

20:00 O Ses Türkiye



