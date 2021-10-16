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- 16 Ekim 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
16 Ekim 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 16.10.2021 - 10:22
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konularının başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, 16 Ekim 2021 Cumartesi akşamı televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.
Cumartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında ''Bugün televizyonda ne var?'' sorusunun cevabını arıyor.
16 Ekim 2021 Cumartesi günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 16 Ekim 2021 Cumartesi TV yayın akışı...
16 EKİM 2021 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Kalp Yarası
13:20 Hayalet Avcıları
15:35 Bir Zamanlar Çukurova
20:00 Kardeşlerim
KANAL D YAYIN AKIŞI
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Yargı
16:15 Sadakatsiz
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:30 Çizgi Film Kuşağı
10:00 Bir Demet Tiyatro
12:00 Ayrıcalıklı Rotalar
13:30 Yerli Dizi
15:30 Yerli Dizi
18:45 Star Haber
20:00 Organize İşler
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Yalancılar ve Mumları
13:30 Evlilik Hakkında Her Şey
16:30 Kanunsuz Topraklar
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Son Yaz (final)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
08:25 Bizim Köyün Kızları Özel Bölüm
09:25 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
12:30 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)
16:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Köşeyi Dönen Adam
16:15 Züğürt Ağa
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
TV8 YAYIN AKIŞI
08:30 Çook Yaşa
09.45 Hayalimdeki Değişim
10.30 Süper 1 Takım
10:45 Masterchef Türkiye
15:15 Kırmızı Oda
20:00 O Ses Türkiye