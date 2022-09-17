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    16 Eylül 2022 Cuma reyting sonuçları...

    16 Eylül 2022 Cuma günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. İşte dünün en çok izlenen programları..
    • 17.09.2022 - 11:38
    • Güncelleme : 17.09.2022 - 11:39
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    16 Eylül 2022 Cuma reyting sonuçları...

    16 Eylül Cuma gününün reyting sonuçları büyük merak konusu oldu.

    Dün, televizyonda en çok hangi yapımlar izlendi? sorusuna cevap arayanlar reyting sonuçlarını araştırmaya başladı.

    Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre belirleniyor.

    Peki, 16 Eylül günü en çok hangi programlar izlendi? İşte cevabı...

    16 Eylül 2022 Cuma reyting sonuçları

    16 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

    Total'de 1.sırada Fox TV’de yayınlanan “İyilik”, 2. sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Masterchef Türkiye”, 3.sırada ATV’de ekrana gelen “Müge Anlı İle Tatlı Sert” yer aldı.

    AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye”, 2.sırada TRT1’de yayınlanan “Kasaba Doktoru” 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” yer aldı.

    16 Eylül 2022 Cuma reyting sonuçları... #116 Eylül 2022 Cuma reyting sonuçları... #2


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