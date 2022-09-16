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    16 Eylül 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Cuma akşamını televizyon karşısında çıkartacak olanlar, kanallara göz gezdiriyor. Peki bugün TV'de neler, hangi diziler ve programlar var? İşte 16 Eylül TV yayın akışları...
    • 16.09.2022 - 08:49
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    16 Eylül 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Cuma gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.

    Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.

    16 Eylül 2022 Cuma akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor.

    ATV yayın akışı

    07:00 Kahvaltı Haberleri

    08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Bir Zamanlar Çukurova

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Mutfak Bahane

    16:00 Esra Erol'da

    18:40 ATV Ana Haber

    20:00 Kim Milyoner Olmak İster

    Kanal D yayın akışı

    09:00 Neler Oluyor Hayatta

    10:00 Magazin D Yaz

    12:00 Kanal D Haber Gün Ortası

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Arka Sokaklar

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 Zengo

    23:45 Üç Kız Kardeş

    Star TV yayın akışı

    07:00 Mesut Yar ile Bugün

    09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

    10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

    16:00 Kiralık Aşk

    18.15 Star Haber

    19:00 Hayat Sevince Güzel

    21:00 Yerli dizi tekrar/Sinema

    FOX TV yayın akışı

    08:00 Çalar Saat

    10:45 Ekonomi Arası

    10:50 Sen Çal Kapımı

    13:00 En Hamarat Benim

    16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya

    19:00 FOX Ana Haber

    20:00 Mahkum

    23:45 Kusursuz Kiracı

    TRT 1 yayın akışı

    08:20 Benim Adım Melek (Altyazılı)

    12:00 Anadolu'da Yaşam (Altyazılı)

    13:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

    16:30 Yeşil Deniz

    19:00 Ana Haber (Canlı)

    19:55 İddiaların Aksine

    20:00 Kasaba Doktoru (Altyazılı)

    23:55 3'Te 3

    TV 8 yayın akışı

    07.15 8'de Sağlık

    08:30 Masterchef Türkiye

    12:45 Canım Annem

    13:30 Doya Doya Moda

    16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

    20:00 Masterchef Türkiye

    SHOW TV yayın akışı

    08:00 Bu Sabah

    10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

    18.45 SHOW Ana Haber

    20:00 Güldür Güldür Show


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