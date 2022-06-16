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    16 Haziran 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. İzledikleri dizi ve programların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, yayın akışlarına göz atıyor. İşte 16 Haziran 2022 Perşembe TV yayın akışı..
    • Haber Merkezi
    • 16.06.2022 - 09:16
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    16 Haziran 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi, film ve yarışma programlarının olduğunu merak ediyor.

    Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, ‘’Bugün hangi kanalda ne var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

    Yaz ayları yaklaştıkça sezon finali veya final yapan diziler, yayın akışlarını değiştirirken yeni yapımlar da yerini almaya başladı.

    16 Haziran 2022 Perşembe TV yayın akışında sevilen dizilerin yanı sıra Survivor All Star da yeni bölümüyle yer alıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte 16 Haziran 2022 Perşembe ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, Show TV, TV8 yayın akışı…

    16 Haziran 2022 Perşembe TV yayın akışı

    ATV yayın akışı

    • 08:00 Kahvaltı Haberleri

    • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

    • 13:00 Gün Ortası

    • 14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

    • 16:00 Esra Erol'da

    • 19:00 Ana Haber

    • 20:00 Bir Zamanlar Çukurova

     

    Kanal D yayın akışı

    • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    • 11:00 Yaprak Dökümü

    • 13:00 Gelinim Mutfakta

    • 16:00 Aşk-ı Memnu

    • 18:45 Kanal D Haber

    • 20:00 Camdaki Kız

     

    Star TV yayın akışı

    • 07:00 Mesut Yar ile Bugün

    • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    • 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

    • 16:00 Güzel Köylü

    • 18:45 Star Haber

    • 20:00 Efsane Sürücü

     

    Fox TV yayın akışı

    • 08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

    • 10:45 Ekonomi Arası

    • 11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

    • 13:00 En Hamarat Benim

    • 16:00 Gizli Saklı

    • 19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

    • 20:00 Senden Daha Güzel

     

    TRT 1 yayın akışı

    • 08:45 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

    • 10:00 Alişan ile Gülümse Hayata

    • 12:45 Türkiye'nin Mutfağı

    • 15:15 Gönül Dağı

    • 19:00 Ana Haber

    • 20:00 Uzaydan Gelen Fırtına

     

    Show TV yayın akışı

    • 08:00 Bu Sabah

    • 10:30 Şef Kapımda

    • 12:00 Gelin Evi

    • 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

    • 18:45 Show Ana Haber

    • 20:00 Güldür Güldür Show

     

    TV8 yayın akışı

    • 07:15 8'de Sağlık

    • 08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

    • 11:15 Annenin Sırrıdır Çocuk

    • 14:45 Canım Annem

    • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

    • 21:30 Survivor All Star

     


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