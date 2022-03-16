16 Mart 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Televizyon ekranlarında her gün farklı dizi ve programlar yer alıyor. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 16 Mart 2022 Çarşamba TV yayın akışı…

TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

Çarşamba akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

Çarşamba günleri Oğlum, Sadakatsiz, Survivor All Star, Kuruluş Osman, Son Nefesime Kadar yapımları ekranda oluyor.

Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 9 Mart 2022 Çarşamba TV yayın akışı...

16 MART 2022 ÇARŞAMBA BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Adı Sevgi

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz

23:30 Camdaki Kız

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:30 Star Ana Haber

20:00 Play Mobil Filmi (Yabancı Sinema)

22:00 Play Mobil Fİlmi (Yabancı Sinema)

01:50 Aramızda Kalsın

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya İle Umudun Olsun

18:00 Yasak Elma

19:00 Selçuk Tepeli Fox Ana Haber

20:00 Son Nefesime Kadar

23:45 Mahkum

TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Alişan İle Gülümse Hayata

13:30 Ege’nin Hamsisi

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Ya İstiklal Ya Ölüm (Yerli Sinema)

22:50 122 Acil Çağrı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:00 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Oğlum

00:15 Daha Hızlı Daha Öfkeli (Yabancı Sinema)

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Survivor All Star

13:00 Survivor Panorama

14:45 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra