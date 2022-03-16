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    16 Mart 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon ekranlarında her gün farklı dizi ve programlar yer alıyor. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 16 Mart 2022 Çarşamba TV yayın akışı…
    • Haber Merkezi
    • 16.03.2022 - 09:50
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    16 Mart 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

    Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

    Çarşamba akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Çarşamba günleri Oğlum, Sadakatsiz, Survivor All Star, Kuruluş Osman, Son Nefesime Kadar yapımları ekranda oluyor.

    Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 9 Mart 2022 Çarşamba TV yayın akışı...

    16 MART 2022 ÇARŞAMBA BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
    16:00 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kuruluş Osman
    00:20 Adı Sevgi

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Arka Sokaklar
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Sadakatsiz
    23:30 Camdaki Kız

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
    16:00 Söz
    18:30 Star Ana Haber
    20:00 Play Mobil Filmi (Yabancı Sinema)
    22:00 Play Mobil Fİlmi (Yabancı Sinema)
    01:50 Aramızda Kalsın

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
    10:45 Ekonomi Arası
    11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
    13:00 En Hamarat Benim
    16:00 Fulya İle Umudun Olsun
    18:00 Yasak Elma
    19:00 Selçuk Tepeli Fox Ana Haber
    20:00 Son Nefesime Kadar
    23:45 Mahkum

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
    09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
    13:30 Ege’nin Hamsisi
    16:30 Seksenler
    19:00 Ana Haber
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Ya İstiklal Ya Ölüm (Yerli Sinema)
    22:50 122 Acil Çağrı

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Bu Sabah
    10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    12:00 Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
    18:45 Show Ana Haber
    20:00 Oğlum
    00:15 Daha Hızlı Daha Öfkeli (Yabancı Sinema)

    TV8 YAYIN AKIŞI

    08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
    11:15 Survivor All Star
    13:00 Survivor Panorama
    14:45 Canım Annem
    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    20:00 Survivor All Star
    00:15 Survivor Ekstra


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