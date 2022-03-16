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- 16 Mart 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
16 Mart 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 16.03.2022 - 09:50
TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
Çarşamba akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Çarşamba günleri Oğlum, Sadakatsiz, Survivor All Star, Kuruluş Osman, Son Nefesime Kadar yapımları ekranda oluyor.
Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 9 Mart 2022 Çarşamba TV yayın akışı...
16 MART 2022 ÇARŞAMBA BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Adı Sevgi
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz
23:30 Camdaki Kız
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:30 Star Ana Haber
20:00 Play Mobil Filmi (Yabancı Sinema)
22:00 Play Mobil Fİlmi (Yabancı Sinema)
01:50 Aramızda Kalsın
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya İle Umudun Olsun
18:00 Yasak Elma
19:00 Selçuk Tepeli Fox Ana Haber
20:00 Son Nefesime Kadar
23:45 Mahkum
TRT 1 YAYIN AKIŞI
08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
13:30 Ege’nin Hamsisi
16:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Ya İstiklal Ya Ölüm (Yerli Sinema)
22:50 122 Acil Çağrı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Oğlum
00:15 Daha Hızlı Daha Öfkeli (Yabancı Sinema)
TV8 YAYIN AKIŞI
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor All Star
13:00 Survivor Panorama
14:45 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra