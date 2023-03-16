16 Mart 2023 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? Televizyonda bugün neler var diye merak edenler, yayın akışlarına göz atıyor. İşte 16 Mart 2023 Perşembe günün dizi, film ve programları...

Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor. 16 Mart Perşembe günü yayın akışında birbirinden farklı diziler, filmler, yarışmalar ve programlar yer alıyor. Peki, bugün televizyonda hangi dizi ve filmler var? İşte 16 Mart 2023 Perşembe TV yayın akışı... 16 Mart 2023 Perşembe TV yayın akışı ATV yayın akışı 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert 13:00 ATV Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol’da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Aldatmak 00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru Kanal D yayın akışı 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11:00 Hayat Şarkısı 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Aşk ve Umut 17:00 Hicran 18:30 Kanal D Ana Haber 20:00 Camdaki Kız Star TV yayın akışı 07:00 Mesut Yar İle Bugün 09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan 13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde 16:00 Toprak İle Fidan 17:00 Söz 18:15 Star Ana Haber 19:00 Çok Güzel Hareketler 2 20:00 Aile Arasında (Yerli Sinema) Fox TV yayın akışı 07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün 12:45 En Hamarat Benim 15:45 Adım Farah 18:00 Yalnız Kalpler 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber 20:00 Benden Ne Olur? (Yerli Sinema) 22:30 Adım Farah TRT 1 yayın akışı 08:45 Bu Toprağın Sesi 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse 13:15 Adını Sen Koy 14:25 Seksenler 16:55 Yunus Emre 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Al Sancak 00:15 Alparslan: Büyük Selçuklu Show TV yayın akışı 08:00 Bu Sabah 10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi 12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme 18:25 Show Ana Haber 20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi TV8 yayın akışı 08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa 11:15 Survivor 2023 12:15 Survivor Panorama 15:00 Canım Annem 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz 20:00 Survivor 2023 00:15 Survivor Ekstra