16 Mart 2023 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
16 Mart Perşembe günü yayın akışında birbirinden farklı diziler, filmler, yarışmalar ve programlar yer alıyor.
Peki, bugün televizyonda hangi dizi ve filmler var? İşte 16 Mart 2023 Perşembe TV yayın akışı...
16 Mart 2023 Perşembe TV yayın akışı
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aldatmak
00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
Kanal D yayın akışı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Hayat Şarkısı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Camdaki Kız
Star TV yayın akışı
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Toprak İle Fidan
17:00 Söz
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Aile Arasında (Yerli Sinema)
Fox TV yayın akışı
07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:45 En Hamarat Benim
15:45 Adım Farah
18:00 Yalnız Kalpler
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Benden Ne Olur? (Yerli Sinema)
22:30 Adım Farah
TRT 1 yayın akışı
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Adını Sen Koy
14:25 Seksenler
16:55 Yunus Emre
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Al Sancak
00:15 Alparslan: Büyük Selçuklu
Show TV yayın akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:25 Show Ana Haber
20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
TV8 yayın akışı
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor 2023
12:15 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra