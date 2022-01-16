- Haberler
- Medya Haberleri
- 16 Ocak 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
16 Ocak 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 16.01.2022 - 09:03
- Güncelleme : 16.01.2022 - 09:30
Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
16 Ocak 2022 Pazar günü yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte bu akşamki TV yayın akışı...
BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
-
07.30 Atv’de Hafta Sonu
-
10.20 Örümcek Adam Örümcek Evreninde
-
12.50 Destan
-
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
-
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
KANAL D YAYIN AKIŞI
-
07:30 Konuştuktça
-
08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
-
09:45 Magazin D Pazar
-
12:00 Arda ile Omuz Omuza
-
14:00 Sadakatsiz
-
16:15 Yargı
-
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
-
20:00 Yargı
STAR TV YAYIN AKIŞI
-
08:15 Çizgi Film Kuşağı
-
08:45 Güldüy Güldüy Show
-
11:00 Tülin Şahin ile Moda
-
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
-
14:00 Boşver Arkadaş
-
16:00 Kaderimin Oyunu
-
18:45 Star Haber
-
20:00 İbo SHOW
FOX TV YAYIN AKIŞI
-
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
-
11:15 Aşk Mantık İntikam
-
13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
-
15:30 Kanunsuz Topraklar
-
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
-
20:00 Elkızı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
-
08:35 Payitaht 'Abdülhamid'
-
11:50 Enine Boyuna (Canlı)
-
14:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı
-
17:15 Tozkoparan İskender
-
19:00 Ana Haber (Canlı)
-
20:00 Teşkilat
SHOW TV YAYIN AKIŞI
-
10:00 Pazar Sürprizi
-
13:00 Bir Şansım Olsa
-
14:30 Aziz
-
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
-
20:00 Kibar Feyzo
-
20.00 Tosun Paşa
TV8 YAYIN AKIŞI
-
06:30 Oynat Bakalım
-
08:30 Çook Yaşa
-
09:45 10 Yaş Genç
-
10:30 Gazete Magazin
-
12:30 Kırmızı Oda
-
15:45 O Ses Türkiye
-
20.00 Survivor All Star