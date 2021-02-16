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- 16 Şubat 2021 Salı televizyonda ne var? 16 Şubat Salı TV yayın akışı..
16 Şubat 2021 Salı televizyonda ne var? 16 Şubat Salı TV yayın akışı..
- Haber Merkezi
- 16.02.2021 - 09:05
Koronavirüs salgını nedeniyle günümüzün büyük bir kısmını evde geçirdiğimiz bu dönemde televizyon karşısında geçirilen süre de artmış durumda. Bu nedenle TV yayın akışı, en çok araştırılan konuların başında yer alıyor.
Gününü televizyon karşısında geçirmek isteyen izleyiciler, tam saatinde ekran başına geçerek sevdikleri yapımları izlemek istiyor.
Sevdiği yapımları kaçırmak istemeyenler, ‘Bugün TV’de hangi dizi var?’ sorusuna yanıt arıyor. Özellikle akşam kuşağındaki yayınlar merak ediliyor.
İşte, sizler için hazırladığımız 16 Şubat 2021 Salı TV yayın akışı...
BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?
ATV YAYIN AKIŞI 16 ŞUBAT 2021
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
KANAL D YAYIN AKIŞI 16 ŞUBAT 2021
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Yüzleşme
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Hekimoğlu
STAR TV YAYIN AKIŞI 16 ŞUBAT 2021
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Söz
18.40 Star Haber
20:00 Hokkabaz (Yerli Sinema)
FOX TV YAYIN AKIŞI 16 Şubat 2021
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Bay Yanlış
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Baraj
23.45 Son Yaz
TRT 1 YAYIN AKIŞI 16 ŞUBAT 2021
05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 Seksenler (Yerli Dizi)
07:05 Acemi Anneler (Yerli Dizi)
08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:30 Kalk Gidelim (Yerli Dizi)
11:30 Türkan Hanımın Konağı
13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar (Yarışma)
15:55 Acemi Anneler (Yerli Dizi)
17:15 Seksenler (Yerli Dizi)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Masumlar Apartmanı (Yerli Dizi)
00:15 Payitaht Abdülhamit (Yerli Dizi)
03:00 Dr.Yerebakan ile Hayatın Ritmi
TV8 YAYIN AKIŞI 16 ŞUBAT 2021
06:00 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Sinema
10:45 Survivor Panaroma (Canlı)
13:00 Doya Doya Moda
17.15 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler
20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler (Yeni Bölüm)
SHOW TV YAYIN AKIŞI 16 ŞUBAT 2021
08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse
09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:30 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
14.00 Bir Şansım Olsa
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23.15 Sen Sağ Ben Selamet