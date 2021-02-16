Euro
8.4341
-0.24%
Dolar
6.9466
-0.25%
Altın
406.65
-0.14%
Borsa
1.562
0%
Bitcoin
342.820
-1.14%
EXEN Coin
17.48
0.45%
-1ºC
İstanbul
Kar -1 C

    16 Şubat 2021 Salı televizyonda ne var? 16 Şubat Salı TV yayın akışı..

    16 Şubat Salı günü televizyon ekranlarına gelen yapımlar belli oldu ve ‘TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?’ sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. Peki, 16 Şubat Salı televizyonda ne var?
    • Haber Merkezi
    • 16.02.2021 - 09:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    16 Şubat 2021 Salı televizyonda ne var? 16 Şubat Salı TV yayın akışı..

    Koronavirüs salgını nedeniyle günümüzün büyük bir kısmını evde geçirdiğimiz bu dönemde televizyon karşısında geçirilen süre de artmış durumda. Bu nedenle TV yayın akışı, en çok araştırılan konuların başında yer alıyor.

    Gününü televizyon karşısında geçirmek isteyen izleyiciler, tam saatinde ekran başına geçerek sevdikleri yapımları izlemek istiyor.

    Sevdiği yapımları kaçırmak istemeyenler, ‘Bugün TV’de hangi dizi var?’ sorusuna yanıt arıyor. Özellikle akşam kuşağındaki yayınlar merak ediliyor.

    İşte, sizler için hazırladığımız 16 Şubat 2021 Salı TV yayın akışı...

    BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI 16 ŞUBAT 2021

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Beni Bırakma
    16:20 Esra Erol'da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

    KANAL D YAYIN AKIŞI 16 ŞUBAT 2021

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Yüzleşme
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Hekimoğlu

    STAR TV YAYIN AKIŞI 16 ŞUBAT 2021

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
    13:15 Gerçeğin Peşinde
    16.30 Söz
    18.40 Star Haber
    20:00 Hokkabaz (Yerli Sinema)

    FOX TV YAYIN AKIŞI 16 Şubat 2021

    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
    11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
    13:00 Bay Yanlış
    14:00 Temizlik Benim İşim
    16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    20:00 Baraj
    23.45 Son Yaz

    TRT 1 YAYIN AKIŞI 16 ŞUBAT 2021

    05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:55 Seksenler (Yerli Dizi)
    07:05 Acemi Anneler (Yerli Dizi)
    08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
    09:30 Kalk Gidelim (Yerli Dizi)
    11:30 Türkan Hanımın Konağı
    13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar (Yarışma)
    15:55 Acemi Anneler (Yerli Dizi)
    17:15 Seksenler (Yerli Dizi)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    19:55 Doğrusu Ne?
    20:00 Masumlar Apartmanı (Yerli Dizi)
    00:15 Payitaht Abdülhamit (Yerli Dizi)
    03:00 Dr.Yerebakan ile Hayatın Ritmi

    TV8 YAYIN AKIŞI 16 ŞUBAT 2021

    06:00 Oynat Bakalım
    07:15 8'de Sağlık
    08:30 Sinema
    10:45 Survivor Panaroma (Canlı)
    13:00 Doya Doya Moda
    17.15 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler
    20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler (Yeni Bölüm)

    SHOW TV YAYIN AKIŞI 16 ŞUBAT 2021

    08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse
    09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
    11:30 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
    14.00 Bir Şansım Olsa
    15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
    18.45 Show Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    23.15 Sen Sağ Ben Selamet

    16 Şubat 2021 Salı televizyonda ne var? 16 Şubat Salı TV yayın akışı.. #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir