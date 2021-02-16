16 Şubat 2021 Salı televizyonda ne var? 16 Şubat Salı TV yayın akışı..

16 Şubat 2021 Salı televizyonda ne var? 16 Şubat Salı TV yayın akışı..

16 Şubat Salı günü televizyon ekranlarına gelen yapımlar belli oldu ve ‘TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?’ sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. Peki, 16 Şubat Salı televizyonda ne var?

Koronavirüs salgını nedeniyle günümüzün büyük bir kısmını evde geçirdiğimiz bu dönemde televizyon karşısında geçirilen süre de artmış durumda. Bu nedenle TV yayın akışı, en çok araştırılan konuların başında yer alıyor.

Gününü televizyon karşısında geçirmek isteyen izleyiciler, tam saatinde ekran başına geçerek sevdikleri yapımları izlemek istiyor.

Sevdiği yapımları kaçırmak istemeyenler, ‘Bugün TV’de hangi dizi var?’ sorusuna yanıt arıyor. Özellikle akşam kuşağındaki yayınlar merak ediliyor.

İşte, sizler için hazırladığımız 16 Şubat 2021 Salı TV yayın akışı...

BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?

ATV YAYIN AKIŞI 16 ŞUBAT 2021

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

KANAL D YAYIN AKIŞI 16 ŞUBAT 2021

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Yüzleşme

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Hekimoğlu

STAR TV YAYIN AKIŞI 16 ŞUBAT 2021

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Söz

18.40 Star Haber

20:00 Hokkabaz (Yerli Sinema)

FOX TV YAYIN AKIŞI 16 Şubat 2021

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Bay Yanlış

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Baraj

23.45 Son Yaz

TRT 1 YAYIN AKIŞI 16 ŞUBAT 2021

05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 Seksenler (Yerli Dizi)

07:05 Acemi Anneler (Yerli Dizi)

08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09:30 Kalk Gidelim (Yerli Dizi)

11:30 Türkan Hanımın Konağı

13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar (Yarışma)

15:55 Acemi Anneler (Yerli Dizi)

17:15 Seksenler (Yerli Dizi)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Masumlar Apartmanı (Yerli Dizi)

00:15 Payitaht Abdülhamit (Yerli Dizi)

03:00 Dr.Yerebakan ile Hayatın Ritmi

TV8 YAYIN AKIŞI 16 ŞUBAT 2021

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Sinema

10:45 Survivor Panaroma (Canlı)

13:00 Doya Doya Moda

17.15 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler

20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler (Yeni Bölüm)

SHOW TV YAYIN AKIŞI 16 ŞUBAT 2021

08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse

09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:30 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

14.00 Bir Şansım Olsa

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23.15 Sen Sağ Ben Selamet