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    16 Temmuz 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. Televizyon kanallarının sıkı takipçileri, TV yayın akışlarına göz atıyor. Peki, bugün televizyonda ne var? İşte 16 Temmuz 2021 Cuma TV yayın akışı..
    • Haber Merkezi
    • 16.07.2021 - 08:39
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    16 Temmuz 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

    Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

    16 Temmuz 2021 Cuma gününde, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 16 Temmuz 2021 Cuma TV yayın akışı..

    16 TEMMUZ 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    06:00 Maria ile Mustafa
    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Kardeşlerim
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Maraşlı
    16:20 Bir Zamanlar Çukurova
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 İnanılmaz Aile 2
    22:30 Titanik

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Güneşin Kızları
    13:00 Magazin D Yaz
    14:00 Yalan Dünya
    16:15 Aşk-ı Memnu
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Recep İvedik 4
    22:30 Baht Oyunu

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Medcezir
    09:30 Yüksek Sosyete
    10:30 Erkenci Kuş
    13:30 Aramızda Kalsın
    16:30 Güzel Köylü
    18:30 Star Haber
    20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak
    00:30 Yerli Dizi

    FOX YAYIN AKIŞI

    08:00 Çalar Saat
    11:00 Şef Akademi Doğada
    13:45 Aşk Mantık İntikam
    16:30 Fulya ile Umudun Olsun
    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    20:00 Aşk Mantık İntikam
    23:30 Fulya ile Umudun Olsun

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:30 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
    06:40 Kalk Gidelim
    10:10 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
    11:40 Gönül Dağı (Altyazılı)
    15:20 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    19:55 Doğrusu Ne?
    20:00 Yabancı Sinema "Vikingler: Büyük Macera" (Altyazılı)
    21:50 Yabancı Sinema "Aile Babası" (Altyazılı)
    00:05 Yabancı Sinema "Aile Babası" (Altyazılı)
    02:20 Yıldızların Yolu
    03:20 Kalk Gidelim

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda
    07:00 Kalp Atışı
    10:00 Bir Şansım Olsa
    11:30 Yeni Gelin
    14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    18:45 SHOW Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    00:15 Ölümcül Takip

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Oynat Bakalım
    09:30 MasterChef Türkiye
    13:00 Paylaş Benimle
    15:00 Paylaş Benimle
    20:00 MasterChef Türkiye 
    00:15 Dizi

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7’de Sabah
    08:00 Bedel
    09:45 Yemin
    10:50 Nermin’in Enfes Mutfağı
    12:30 Aşk Bir Rüya
    14:30 Mutfağım Şahane
    15:30 Masum
    18:00 Kanal 7 Haber Saati
    19:00 Baş Tacım
    21:30 Diriliş Ertuğrul
    00:20 Hazreti Baba
    02:00 Sev Yeter

    16 Temmuz 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1

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