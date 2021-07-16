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- 16 Temmuz 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
16 Temmuz 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 16.07.2021 - 08:39
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.
Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.
16 Temmuz 2021 Cuma gününde, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 16 Temmuz 2021 Cuma TV yayın akışı..
16 TEMMUZ 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Maria ile Mustafa
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Maraşlı
16:20 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
20:00 İnanılmaz Aile 2
22:30 Titanik
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Güneşin Kızları
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Yalan Dünya
16:15 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Recep İvedik 4
22:30 Baht Oyunu
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Medcezir
09:30 Yüksek Sosyete
10:30 Erkenci Kuş
13:30 Aramızda Kalsın
16:30 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak
00:30 Yerli Dizi
FOX YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
11:00 Şef Akademi Doğada
13:45 Aşk Mantık İntikam
16:30 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Aşk Mantık İntikam
23:30 Fulya ile Umudun Olsun
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:30 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
06:40 Kalk Gidelim
10:10 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
11:40 Gönül Dağı (Altyazılı)
15:20 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Yabancı Sinema "Vikingler: Büyük Macera" (Altyazılı)
21:50 Yabancı Sinema "Aile Babası" (Altyazılı)
00:05 Yabancı Sinema "Aile Babası" (Altyazılı)
02:20 Yıldızların Yolu
03:20 Kalk Gidelim
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda
07:00 Kalp Atışı
10:00 Bir Şansım Olsa
11:30 Yeni Gelin
14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Ölümcül Takip
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 MasterChef Türkiye
13:00 Paylaş Benimle
15:00 Paylaş Benimle
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Dizi
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7’de Sabah
08:00 Bedel
09:45 Yemin
10:50 Nermin’in Enfes Mutfağı
12:30 Aşk Bir Rüya
14:30 Mutfağım Şahane
15:30 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Baş Tacım
21:30 Diriliş Ertuğrul
00:20 Hazreti Baba
02:00 Sev Yeter