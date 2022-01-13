16 yıllık aşk Venüs retrosuna kurban gitti! Jason Momoa ve Lisa Bonet boşanıyor...

Hollywood'un örnek çifti Jason Momoa ve Lisa Bonet, 5 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı. Sosyal medya hesabından duyuru yapan Momoa'ya takipçilerinden teselli yorumları geldi.

Hollywood’un örnek gösterilen çiftleri arasında olan Jason Momoa ve Lisa Bonet'ten kötü haber geldi.

16 yıldır birlikte olan Momoa ve Bonet, birbirlerine olan sevginin devam ettiğini fakat tarafların birbirlerini özgür bırakmak için ayrılık kararı aldıklarını duyurdu.

Momoa ve Bonet ilişkilerine 2005 yılında başlamış ve 2017 yılında evlenme kararı almıştı.

Ortak bir basın açıklaması yapan Momoa (42) ve Bonet (54) Lola ve Nakoa-Wolf isimli iki çocuk sahibi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Game of Thrones dizisiyle şöhrete kavuşan Momoa ile Cosby Show ile ünlenen Bonet, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hepimiz bu dönüşüm zamanlarının daralmalarını ve dönüşümlerini hissettik... Bir devrim yaşanıyor ve ailemiz de bir istisna değil... Meydana gelen sismik değişimleri hissediyor ve büyüyoruz. Ailemize ilişkin bir duyuru yapmak istiyoruz. Evlilikte yollarımızı ayırıyoruz. Bunu, haber niteliğinde olduğunu düşündüğümüz için değil hayatlarımıza devam ederken, bunu haysiyet ve dürüstlükle yapabilmek için paylaşıyoruz. Aramızdaki sevgi devam ediyor, bilinmek ve yaşanmak istediği biçimlerde gelişiyor. Birbirimizi, olmayı öğreniyor olduğumuz kişi olmak için özgür bırakıyoruz…"