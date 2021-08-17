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    17 Ağustos 2021 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz atıyor. Peki 17 Ağustos 2021 Salı bugün televizyonda ne var?
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2021 - 08:37
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    17 Ağustos 2021 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

    Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, TV yayın akışlarını kontrol ediyor. Yeni başlayan yaz dizilerinin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte, 17 Ağustos 2021 Salı TV yayın akışı...

    17 AĞUSTOS 2021 SALI BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Bir Zamanlar Çukurova
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 İlk Aşk
    16:10 Kardeşlerim
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Bellevile Polisi
    22:15 Şans Kapıyı Çalınca

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Güneşin Kızları
    13:00 Magazin D Yaz
    14:00 Küçük Ağa
    16:00 Ece Üner ile Susma
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Baht Oyunu
    00:15 Ece Üner ile Susma

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Medcezir
    09:15 Yüksek Sosyete
    10:30 Erkenci Kuş
    13:45 Ada Masalı
    16:45 Star Market
    18:45 Star Haber
    20:00 Ada Masalı
    00:15 Kazara Aşk

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Çalar Saat
    11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
    13:00 En Hamarat Benim
    16:00 Fulya ile Umudun Olsun
    19:00 FOX Ana Haber
    20:00 Aşk Mantık İntikam
    23:45 Vahşi Batı

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:45 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
    06:55 Kalk Gidelim
    10:40 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
    12:20 Gönül Dağı (Altyazılı)
    15:45 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    19:55 Doğrusu Ne?
    20:00 Yabancı Sinema "Hıçkırık" (Altyazılı)
    22:35 Seneye Bu Zamanlar
    00:30 Yabancı Sinema "Hıçkırık" (Altyazılı)
    02:35 Masumlar Apartmanı

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin
    08:30 Bu Sabah
    11:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Asla Vazgeçme 
    18.45 SHOW Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show 
    23:15 Şahsiyet

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Oynat Bakalım
    09:30 MasterChef Türkiye
    13:30 Paylaş Benimle
    15:00 Paylaş Benimle
    17:15 MasterChef Türkiye
    20:00 MasterChef Türkiye
    00:15 Paylaş Benimle

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7’de Sabah
    07:45 Kıyan Tepesi
    09:20 Seren Aslan’la Her Gün
    10:50 Nermin’in Enfes Mutfağı
    12:30 Elimi Bırakma
    14:30 Mutfağım Şahane
    15:30 Can Yoldaşım
    18:00 Kanal 7 Haber Saati
    19:00 Baş Tacım
    21:30 Diriliş Ertuğrul
    00:20 Bir Sepet Elma
    02:00 Sev Yeter

    17 Ağustos 2021 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1

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