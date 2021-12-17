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    17 Aralık 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz atıyor. İşte 17 Aralık 2021 Cuma TV yayın akışı…
    • Haber Merkezi
    • 17.12.2021 - 09:09
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    17 Aralık 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

    Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

    17 Aralık 2021 Cuma akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 17 Aralık 2021 Cuma TV yayın akışı...

    17 ARALIK 2021 PERŞEMBE BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

    TV8 YAYIN AKIŞI

    • 06:30 Oynat Bakalım
    • 07.15 8'de Sağlık
    • 08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
    • 11:15 Masterchef Türkiye
    • 13:00 Kırmızı Oda 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
    • 20:00 Kırmızı Oda

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    • 11:00 Evim Şahane
    • 13:00 Gelinim Mutfakta
    • 15:45 Ece Üner ile Susma
    • 18:45 Kanal D Ana Haber
    • 20:00 Arka Sokaklar

    CUMA ATV YAYIN AKIŞI

    • 07:00 Kahvaltı Haberleri
    • 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
    • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    • 13:00 ATV Gün Ortası
    • 20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

    CUMA SHOW YAYIN AKIŞI

    • 06:00 Aşk Laftan Anlamaz
    • 08:15 Bu Sabah
    • 12:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    • 11:00 Bir Şansım Olsa
    • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
    • 18.45 SHOW Ana Haber
    • 20:00 Aziz

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    • 08:00 Çalar Saat
    • 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
    • 13:00 En Hamarat Benim
    • 16:30 Fulya ile Umudun Olsun
    • 19:00 FOX Ana Haber
    • 20:00 Aşk Mantık İntikam

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    • 07:00 Mesut Yar ile Bugün
    • 09.45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    • 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
    • 16:00 Kiralık Aşk
    • 18.40 Star Haber
    • 20:00 Kaderimin Oyunu

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    • 08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
    • 09:30Alişan İle Hayata Gülümse
    • 12:15Şefin Özel Konuğu
    • 13:15Beni Böyle Sev
    • 16:30Seksenler
    • 19:00Ana Haber 19:55İddiaların Aksine
    • 20:00Kıbrıs Zafere Doğru
    • 23:45Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı

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