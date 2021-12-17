17 Aralık 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz atıyor. İşte 17 Aralık 2021 Cuma TV yayın akışı…

TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

17 Aralık 2021 Cuma akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 17 Aralık 2021 Cuma TV yayın akışı...

17 ARALIK 2021 PERŞEMBE BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07.15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Masterchef Türkiye

13:00 Kırmızı Oda 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Kırmızı Oda

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Evim Şahane

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

CUMA ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

CUMA SHOW YAYIN AKIŞI

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:15 Bu Sabah

12:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

11:00 Bir Şansım Olsa

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Aziz

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:30 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Aşk Mantık İntikam

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09.45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18.40 Star Haber

20:00 Kaderimin Oyunu

TRT 1 YAYIN AKIŞI