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- 17 Ekim 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
17 Ekim 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 17.10.2021 - 08:37
TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
17 Ekim 2021 Pazar akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki 17 Ekim Pazar TV’de neler, hangi diziler var? İşte 17 Ekim 2021 Pazar TV yayın akışı..
17 EKİM 2021 PAZAR BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
11:45 Dizi TV
12:35 Kardeşlerim
15:25 Kuruluş Osman
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Nihat Hatipoğlu ile Mevlit Kandili Özel
21:45 Kim Milyoner Olmak İster?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:30 Konuştukça
08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Balçiçek’le Sohbete Geldik
14:00 Arka Sokaklar
16:15 Camdaki Kız
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
00:10 M. Fatih Çıtlak ile Mevlid Kandili
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:15 Çizgi Film Kuşağı
08:45 Güldüy Güldüy Show Çocuk
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Bir Demet Tiyatro
15:45 En Güzel Bölüm
16:00 Kiralık Aşk
18:45 Star Haber
20:00 Aykut Enişte
22:30 Aykut Enişte
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Kanunsuz Topraklar
13:45 Evlilik Hakkında Her Şey
16:45 Yalancılar ve Mumları
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yalancılar ve Mumları
23:30 Yasak Elma
TRT 1 YAYIN AKIŞI
03:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
03:55 Muhteşem Kraliçe
05:00 Yeşil Deniz
07:30 Bizim Köyün Kızları Özel Bölüm
08:30 Payitaht "Abdülhamid"
11:50 Enine Boyuna (Canlı)
13:00 Ailenin Yeni Üyesi ''Türkiye''
14:20 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)
18:00 Ana Haber (Canlı)
18:30 Mevlid Kandili (Canlı)
20:30 Teşkilat (Altyazılı)
23:50 3'Te 3
01:10 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)
03:55 Yeşil Deniz
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Yalancı
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 En Büyük Şaban
22:15 Neşeli Günler
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 10 Yaş Genç
10:30 Süper 1 Takım
10:45 Kırmızı Oda
15:15 O Ses Türkiye
17:45 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye