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    17 Ekim 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    İzledikleri filmleri, dizi ve yarışma programlarının yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki bugün televizyonda ne var? 17 Ekim 2021 Pazar TV yayın akışı...
    • Haber Merkezi
    • 17.10.2021 - 08:37
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    17 Ekim 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

    Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

    17 Ekim 2021 Pazar akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Peki 17 Ekim Pazar TV’de neler, hangi diziler var? İşte 17 Ekim 2021 Pazar TV yayın akışı..

    17 EKİM 2021 PAZAR BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 ATV’de Hafta Sonu
    10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
    11:45 Dizi TV
    12:35 Kardeşlerim
    15:25 Kuruluş Osman
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Nihat Hatipoğlu ile Mevlit Kandili Özel
    21:45 Kim Milyoner Olmak İster?

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:30 Konuştukça
    08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
    09:45 Magazin D Pazar
    12:00 Arda ile Omuz Omuza
    13:00 Balçiçek’le Sohbete Geldik
    14:00 Arka Sokaklar
    16:15 Camdaki Kız
    18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
    20:00 Yargı
    00:10 M. Fatih Çıtlak ile Mevlid Kandili

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    08:15 Çizgi Film Kuşağı
    08:45 Güldüy Güldüy Show Çocuk
    11:00 Tülin Şahin ile Moda
    12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
    14:00 Bir Demet Tiyatro
    15:45 En Güzel Bölüm
    16:00 Kiralık Aşk
    18:45 Star Haber
    20:00 Aykut Enişte
    22:30 Aykut Enişte

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Kanunsuz Topraklar
    13:45 Evlilik Hakkında Her Şey
    16:45 Yalancılar ve Mumları
    19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Yalancılar ve Mumları
    23:30 Yasak Elma

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    03:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    03:55 Muhteşem Kraliçe
    05:00 Yeşil Deniz
    07:30 Bizim Köyün Kızları Özel Bölüm
    08:30 Payitaht "Abdülhamid"
    11:50 Enine Boyuna (Canlı)
    13:00 Ailenin Yeni Üyesi ''Türkiye''
    14:20 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)
    18:00 Ana Haber (Canlı)
    18:30 Mevlid Kandili (Canlı)
    20:30 Teşkilat (Altyazılı)
    23:50 3'Te 3
    01:10 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)
    03:55 Yeşil Deniz

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin
    10:00 Pazar Sürprizi
    13:00 Bir Şansım Olsa
    14:30 Yalancı
    18:45 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 En Büyük Şaban
    22:15 Neşeli Günler

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    08:30 Çook Yaşa
    09:45 10 Yaş Genç
    10:30 Süper 1 Takım
    10:45 Kırmızı Oda
    15:15 O Ses Türkiye
    17:45 MasterChef Türkiye
    20:00 MasterChef Türkiye

    17 Ekim 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1

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