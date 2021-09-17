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- 17 Eylül 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var?
17 Eylül 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var?
- Haber Merkezi
- 17.09.2021 - 08:36
Eylül ayının gelmesiyle birlikte sezon finali yapan diziler tek tek ekranlara dönmeye başladı. Televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak edenler de TV yayın akışlarına dair araştırmalarını hızlandırdı.
Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen izleyiciler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.
17 Eylül 2021 Cuma günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 17 Eylül 2021 Cuma TV yayın akışı..
17 EYLÜL 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Biz Böyleyiz
22:45 X-Men: Dark Phoenicx
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:15 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Kırık Hayatlar
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Camdaki Kız
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Ada Masalı
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:0 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Star Market
18:45 Star Haber
20:00 Hedefim Sensin
22:30 Hedefim Sensin
FOX YAYIN AKIŞI
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Aşk Mantık İntikam
23:30 Son Yaz
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:10 Tövbeler Olsun
09:20 Kalk Gidelim
12:30 Benim Adım Melek
16:10 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Yerli Dizi
23:30 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
02:25 Kalk Gidelim
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:30 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Bir Başka Güzel
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 SHOW Ana Haber
20:00 Yalancı
22:15 Yalancı
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Paylaş Benimle
13:45 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Kırmızı Oda
00:15 Program