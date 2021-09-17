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    17 Eylül 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var?

    Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. Televizyon kanallarının sıkı takipçileri, TV yayın akışlarına göz atıyor. Peki, bugün televizyonda ne var? İşte 17 Eylül 2021 Cuma TV yayın akışı..
    • Haber Merkezi
    • 17.09.2021 - 08:36
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    17 Eylül 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var?

    Eylül ayının gelmesiyle birlikte sezon finali yapan diziler tek tek ekranlara dönmeye başladı. Televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak edenler de TV yayın akışlarına dair araştırmalarını hızlandırdı.

    Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen izleyiciler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

    17 Eylül 2021 Cuma günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 17 Eylül 2021 Cuma TV yayın akışı..

    17 EYLÜL 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:00 Kahvaltı Haberleri
    08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
    16:20 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Biz Böyleyiz
    22:45 X-Men: Dark Phoenicx

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:15 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Kırık Hayatlar
    13:00 Gelinim Mutfakta
    15:45 Ece Üner ile Susma
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Arka Sokaklar
    00:15 Camdaki Kız

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Ada Masalı
    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:0 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
    16:00 Star Market
    18:45 Star Haber
    20:00 Hedefim Sensin
    22:30 Hedefim Sensin

    FOX YAYIN AKIŞI

    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
    10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
    13:00 En Hamarat Benim
    16:00 Fulya ile Umudun Olsun
    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    20:00 Aşk Mantık İntikam
    23:30 Son Yaz

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    06:10 Tövbeler Olsun
    09:20 Kalk Gidelim
    12:30 Benim Adım Melek
    16:10 Seksenler (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    20:00 Yerli Dizi
    23:30 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
    02:25 Kalk Gidelim

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin
    08:30 Bu Sabah
    11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    12:30 Bir Başka Güzel
    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
    18:45 SHOW Ana Haber
    20:00 Yalancı
    22:15 Yalancı

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Oynat Bakalım
    08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
    11:15 Paylaş Benimle
    13:45 MasterChef Türkiye
    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    20:00 Kırmızı Oda 
    00:15 Program

    17 Eylül 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var? #1

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