17 Eylül 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var?

17 Eylül 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var?

Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. Televizyon kanallarının sıkı takipçileri, TV yayın akışlarına göz atıyor. Peki, bugün televizyonda ne var? İşte 17 Eylül 2021 Cuma TV yayın akışı..

Eylül ayının gelmesiyle birlikte sezon finali yapan diziler tek tek ekranlara dönmeye başladı. Televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak edenler de TV yayın akışlarına dair araştırmalarını hızlandırdı.

Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen izleyiciler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

17 Eylül 2021 Cuma günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 17 Eylül 2021 Cuma TV yayın akışı..

17 EYLÜL 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Biz Böyleyiz

22:45 X-Men: Dark Phoenicx

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:15 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Kırık Hayatlar

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Camdaki Kız

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Ada Masalı

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:0 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Star Market

18:45 Star Haber

20:00 Hedefim Sensin

22:30 Hedefim Sensin

FOX YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Aşk Mantık İntikam

23:30 Son Yaz

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:10 Tövbeler Olsun

09:20 Kalk Gidelim

12:30 Benim Adım Melek

16:10 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Yerli Dizi

23:30 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

02:25 Kalk Gidelim

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:30 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Bir Başka Güzel

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 SHOW Ana Haber

20:00 Yalancı

22:15 Yalancı

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Paylaş Benimle

13:45 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Kırmızı Oda

00:15 Program