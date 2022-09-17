17 Eylül 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Cumartesi akşamını televizyon karşısında çıkartacak olanlar, kanallara göz gezdiriyor. Peki bugün TV'de neler, hangi diziler ve programlar var? İşte 17 Eylül TV yayın akışları...

Cumartesi gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.

Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.

17 Eylül 2022 Cumartesi akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor.

ATV Yayın Akışı

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Şirinler 2

12:00 Kardeşlerim

15:30 Bir Küçük Gün Işığı

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

Kanal D yayın akışı

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Seversin

16:00 Üç Kız Kardeş

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Labirent: Ölümcül Kaçış

Star TV yayın akışı

09:00 Çizgi Film

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Yerli dizi/sinema

16:00 Kiralık Aşk

18:45 Star Haber

20:00 Doğu Demirkol ile Alelade Show

22:30 Ercan Saatçi ile Çok Akustik

FOX TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kamera Arkası

12:00 Kusursuz Kiracı

14:30 Yasak Elma

16:30 Mahkum

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Sendan Daha Güzel

TRT 1 yayın akışı

05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:25 Kalk Gidelim

08:45 Bu Toprağın Sesi

09:30 Şefin Sağlıklı Masası

10:35 Balkan Ninnisi (Altyazılı)

14:25 Kasaba Doktoru (Altyazılı)

17:40 3'Te 3

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)

TV8 yayın akışı

09:45 Süper 1 Takım

10:00 Bir Yemek Olsan

10:45 Gazete Magazin

13:15 Masterchef Türkiye

15:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

18:00 Masterchef Türkiye

20:00 Masterchef Türkiye

Show TV yayın akışı

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Çiçek Abbası

16:30 Şabaniye

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show