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    17 Eylül 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Cumartesi akşamını televizyon karşısında çıkartacak olanlar, kanallara göz gezdiriyor. Peki bugün TV'de neler, hangi diziler ve programlar var? İşte 17 Eylül TV yayın akışları...
    • 17.09.2022 - 09:54
    • Güncelleme : 17.09.2022 - 09:58
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    17 Eylül 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Cumartesi gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.

    Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.

    17 Eylül 2022 Cumartesi akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor.

    ATV Yayın Akışı

    07:30 ATV'de Hafta Sonu
    10:00 Şirinler 2
    12:00 Kardeşlerim
    15:30 Bir Küçük Gün Işığı
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kardeşlerim

    Kanal D yayın akışı

    07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
    09:45 Magazin D Cumartesi
    13:00 Arda'nın Mutfağı
    14:00 Seversin
    16:00 Üç Kız Kardeş
    18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
    20:00 Labirent: Ölümcül Kaçış

    Star TV yayın akışı

    09:00 Çizgi Film
    10:00 Burcu ile Hafta Sonu
    12:00 Yerli dizi/sinema
    16:00 Kiralık Aşk
    18:45 Star Haber
    20:00 Doğu Demirkol ile Alelade Show
    22:30 Ercan Saatçi ile Çok Akustik

    FOX TV yayın akışı

    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Ekonomi Arası
    11:20 Kamera Arkası
    12:00 Kusursuz Kiracı
    14:30 Yasak Elma
    16:30 Mahkum
    19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Sendan Daha Güzel

    TRT 1 yayın akışı

    05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:25 Kalk Gidelim
    08:45 Bu Toprağın Sesi
    09:30 Şefin Sağlıklı Masası
    10:35 Balkan Ninnisi (Altyazılı)
    14:25 Kasaba Doktoru (Altyazılı)
    17:40 3'Te 3
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)

    TV8 yayın akışı

    09:45 Süper 1 Takım
    10:00 Bir Yemek Olsan
    10:45 Gazete Magazin
    13:15 Masterchef Türkiye
    15:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
    18:00 Masterchef Türkiye
    20:00 Masterchef Türkiye

    Show TV yayın akışı

    10:00 Cumartesi Sürprizi
    13:00 Bir Şansım Olsa
    14:30 Çiçek Abbası
    16:30 Şabaniye
    18:25 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show


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