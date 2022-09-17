- Haberler
- Medya Haberleri
- 17 Eylül 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
17 Eylül 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- 17.09.2022 - 09:54
- Güncelleme : 17.09.2022 - 09:58
Cumartesi gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.
Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.
17 Eylül 2022 Cumartesi akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor.
ATV Yayın Akışı
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Şirinler 2
12:00 Kardeşlerim
15:30 Bir Küçük Gün Işığı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
Kanal D yayın akışı
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Seversin
16:00 Üç Kız Kardeş
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Labirent: Ölümcül Kaçış
Star TV yayın akışı
09:00 Çizgi Film
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Yerli dizi/sinema
16:00 Kiralık Aşk
18:45 Star Haber
20:00 Doğu Demirkol ile Alelade Show
22:30 Ercan Saatçi ile Çok Akustik
FOX TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kamera Arkası
12:00 Kusursuz Kiracı
14:30 Yasak Elma
16:30 Mahkum
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Sendan Daha Güzel
TRT 1 yayın akışı
05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:25 Kalk Gidelim
08:45 Bu Toprağın Sesi
09:30 Şefin Sağlıklı Masası
10:35 Balkan Ninnisi (Altyazılı)
14:25 Kasaba Doktoru (Altyazılı)
17:40 3'Te 3
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
TV8 yayın akışı
09:45 Süper 1 Takım
10:00 Bir Yemek Olsan
10:45 Gazete Magazin
13:15 Masterchef Türkiye
15:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
18:00 Masterchef Türkiye
20:00 Masterchef Türkiye
Show TV yayın akışı
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Çiçek Abbası
16:30 Şabaniye
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show