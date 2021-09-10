17 Eylül'de başlıyor: Kırmızı Oda'nın yeni sezon fragmanı yayınlandı

Yeni sezonda birbirinden farklı hikayeleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Kırmızı Oda, 17 Eylül Cuma günü ekranda olacak. Dizinin yeni sezonuna dair ilk fragman ise yayınladı.

Gülseren Buydacıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve Binnur Kaya'nın "Manolya" karakterine hayat verdiği Kırmızı Oda, yeni sezonda da izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.

Geçtiğimiz sezon birbirinden değerli oyuncuları ağırlayan ve birbirinden farklı hikayelere yer veren dizi, bu sezon yoluna yeni oyuncularla devam edecek.

Herkesin merakla beklediği, izlemek için sabırsızlandığı dizinin geçtiğimiz hafta yeni sezon tanıtımı yayınlanırken, bu hafta ise ilk fragmanı görücüye çıktı.

İşte Kırmızı Oda'nın ilk fragmanı..

Kırmızı Oda'nın yeni sezon fragmanı yayınlandı VİDEO

YENİ SEZON YENİ OYUNCULAR

İlayda Alişan Kırmızı Oda'nın yeni sezonunda rol alacak. İlayda Alişan'ın canlandıracağı karakter doktorun yeni hastası olacak.

Dizinin yeni sezon ilk bölümlerinde ünlü oyuncular Ayça Bingöl, Nihal Yalçın ve Başak Daşman rol alacak.