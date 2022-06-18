17 Haziran 2022 Cuma reytingleri

Dün akşam Kim Milyoner Olmak İster? Arka Sokaklar, Kasaba Doktoru, İyilik, Kaderimin Oyunu, Survivor All Star yapımları ekrana geldi. İşte 27 Mayıs 2022 Cuma reyting sonuçları...

Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

17 Haziran 2022 Cuma akşamı ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, Kanal D’de Arka Sokaklar, Star TV’de Kaderimin Oyunu, Fox TV’de İyilik, TRT 1’de Kasaba Doktoru, Show TV’de Rambo: Son Kan ve TV8’de Survivor All Star 2022 yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 17 Haziran 2022 Cuma reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi, film ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 17 Haziran 2022 Cuma reyting sonuçları...

17 Haziran 2022 Cuma reyting sonuçları açıklandı mı?

17 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Total'de 1.sırada Kanal D’de izleyiciyle buluşan “Arka Sokaklar”, 2. sırada TV8’de ekrana gelen “Survivor All Star”, 3.sırada Fox TV’de yayınlanan “İyilik” yer aldı. AB'de ise 1.sırada TRT1’de yayınlanan “Kasaba Doktoru”, 2.sırada “İyilik”, 3.sırada “Survivor All Star” yer aldı.