17 Haziran 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Haftanın yorgunluğunu televizyon karşısına atmak isteyenler, yayın akışlarını inceliyor. İşte 17 Haziran Cuma TV yayın akışları...

Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, ‘’Bugün hangi kanalda ne var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

Yaz ayları yaklaştıkça sezon finali veya final yapan diziler, yayın akışlarını değiştirirken yeni yapımlar da yerini alıyor.

17 Haziran 2022 Cuma TV yayın akışında sevilen dizilerin yanı sıra Survivor All Star da yeni bölümüyle yer alıyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte 17 Haziran 2022 Cuma ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, Show TV, TV8 yayın akışı…

17 Haziran 2022 Cuma TV yayın akışı

ATV yayın akışı

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmaz İster?

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

Star TV yayın akışı

07:00 Kaderimin Oyunu

09.45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Güzel Köylü

18.30 Star Haber

20:00 Kaderimin Oyunu

Fox TV yayın akışı

08:00 Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Senden Daha Güzel

19:00 FOX Ana Haber

20:30 İyilik

TRT 1 yayın akışı

08:45 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:00 Alişanla Gülümse Hayata

12:45 Türkiye'nin Mutfağı

15:15 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber ( Canlı)

20:00 Kasaba Doktoru

Show TV yayın akışı

06:00 Gelin Evi

08:15 Bu Sabah

10:30 Şef Kapımda

12:10 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Rambo: Son Kan

TV8 yayın akışı