- Haberler
- Medya Haberleri
- 17 Haziran 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
17 Haziran 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 17.06.2022 - 09:10
Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, ‘’Bugün hangi kanalda ne var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
Yaz ayları yaklaştıkça sezon finali veya final yapan diziler, yayın akışlarını değiştirirken yeni yapımlar da yerini alıyor.
17 Haziran 2022 Cuma TV yayın akışında sevilen dizilerin yanı sıra Survivor All Star da yeni bölümüyle yer alıyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte 17 Haziran 2022 Cuma ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, Show TV, TV8 yayın akışı…
17 Haziran 2022 Cuma TV yayın akışı
ATV yayın akışı
-
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
-
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
-
13:00 ATV Gün Ortası
-
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
-
16:00 Esra Erol'da
-
19:00 ATV Ana Haber
-
20:00 Kim Milyoner Olmaz İster?
Kanal D yayın akışı
-
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
-
11:00 Yaprak Dökümü
-
13:00 Gelinim Mutfakta
-
16:00 Aşk-ı Memnu
-
18:45 Kanal D Ana Haber
-
20:00 Arka Sokaklar
Star TV yayın akışı
-
07:00 Kaderimin Oyunu
-
09.45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
-
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
-
16:00 Güzel Köylü
-
18.30 Star Haber
-
20:00 Kaderimin Oyunu
Fox TV yayın akışı
-
08:00 Çalar Saat
-
10:45 Ekonomi Arası
-
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
-
13:00 En Hamarat Benim
-
16:00 Senden Daha Güzel
-
19:00 FOX Ana Haber
-
20:30 İyilik
TRT 1 yayın akışı
-
08:45 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
-
10:00 Alişanla Gülümse Hayata
-
12:45 Türkiye'nin Mutfağı
-
15:15 Gönül Dağı
-
19:00 Ana Haber ( Canlı)
-
20:00 Kasaba Doktoru
Show TV yayın akışı
-
06:00 Gelin Evi
-
08:15 Bu Sabah
-
10:30 Şef Kapımda
-
12:10 Gelin Evi
-
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
-
18.45 SHOW Ana Haber
-
20:00 Rambo: Son Kan
TV8 yayın akışı
-
07.15 8'de Sağlık
-
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
-
11:15 Survivor All Star
-
13:00 Survivor Panorama
-
15:00 Canım Annem
-
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
-
20:00 Survivor All Star