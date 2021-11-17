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    17 Kasım 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Hafta ortasında takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki bugün televizyonda neler var? İşte 17 Kasım 2021 yayın akışları...
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2021 - 09:20
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    17 Kasım 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Hangi kanalda neler var televizyon izleyicileri tarafından sıklıkla araştırılıyor.

    İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

    17 Kasım 2021 Çarşamba akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte bugünkü yayın akışı..

    BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

    16:20 Esra Erol'da

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Kuruluş Osman

     

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    11:00 Kırık Hayatlar

    13:00 Gelinim Mutfakta

    15:45 Ece Üner ile Susma

    18:45 Kanal D Ana Haber

    20:00 Sadakatsiz

    23:30 Yargı

     

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar ile Bugün

    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    13:00 Serap Peköz ile Gerçepin Peşinde

    16:00 Kiralık Aşk

    18.40 Star Haber

    20:00 Ada Masalı

     

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Çalar Saat

    10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

    13:00 En Hamarat Benim

    16:00 Fulya ile Umudun Olsun

    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

    20:30 Kanunsuz Topraklar

    23:45 Misafir

     

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

    10:30 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

    11:45 Gönül Dağı (Altyazılı)

    14:00 Bizim Köyün Kızları

    16:45 Seksenler (Altyazılı)

    19:00 Ana Haber (Canlı)

    19:55 İddiaların Aksine

    20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)

    23:30 Dünya Hali

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    08:15 Bu Sabah

    11:00 Bir Şansım Olsa

    12:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

    18.45 SHOW Ana Haber

    20:00 Üç Kuruş

    23:15 Riddick Günlükleri

     

     

     

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım

    07:15 8'de Sağlık

    08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

    11:15 Masterchef Türkiye

    16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

    20:00 Masterchef Türkiye

     

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