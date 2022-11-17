- Haberler
- Medya Haberleri
- 17 Kasım 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
17 Kasım 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
Televizyon dünyasında yeni bir gün başlıyor...Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 17 Kasım 2022 Perşembe TV yayın akışı…
- Haber Merkezi
- 17.11.2022 - 08:56
- Güncelleme : 17.11.2022 - 08:57
Televizyon yayın akışları, her gün seyircilerin merak konuları arasında yer alıyor.
Hangi kanalda ne var sorusu kumandayı eline alan izleyiciler tarafından araştırılıyor.
Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
Peki, bugün televizyonda hangi dizi ve filmler var? İşte 10 Kasım 2022 Perşembe TV yayın akışı...
17 Kasım 2022 Perşembe TV yayın akışı
ATV yayın akışı
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol’da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Aldatmak
- 00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
Kanal D yayın akışı
- 07:00 Küçük Ağa
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta
- 11:00 Hicran
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Aşk ve Umut
- 17:00 Hicran
- 18:30 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Camdaki Kız
- 23:45 O Kız
Star TV yayın akışı
- 07:00 Mesut Yar ile Bugün
- 09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
- 10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Toprak İle Fidan
- 18:15 Star Ana Haber
- 19:00 Toprak İle Fidan
- 20:00 Duy Beni
- 00:15 Gecenin Ucunda
Fox TV yayın akışı
- 07:15 İlker Karagöz ile Çalar Saat
- 10:00 Ekonomi Arası
- 10:05 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:30 En Hamarat Benim
- 16:45 Yasak Elma
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
- 20:00 Yerli Sinema Kılıbık
- 22:00 İyilik
TRT 1 yayın akışı
- 08:45 Bu Toprağın Sesi
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:15 Yeşil Deniz
- 15:40 Kasaba Doktoru
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Balkan Ninnisi
- 23:50 Yürek Çıkmazı
Show TV yayın akışı
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
- 00:15 Güzel Günler
TV8 yayın akışı
- 07:15 8’de Sağlık
- 08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
- 10:30 Doya Doya Moda
- 12:45 Canım Annem
- 14:00 Yazgı
- 15:00 Kadere Karşı
- 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20:00 MasterChef Türkiye
- 00:15 Tuzak