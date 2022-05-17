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    17 Mayıs 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki bugün televizyonda hangi diziler var? İşte 17 Mayıs 2022 Salı TV yayın akışı…
    • Haber Merkezi
    • 17.05.2022 - 08:48
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    17 Mayıs 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

    Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen kişiler, TV yayın akışlarını kontrol ediyor.

    Severek izledikleri dizilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

    17 Mayıs 2022 Salı TV yayın akışı listesinde sevilen dizilerin yanı sıra Survivor All Star da yeni bölümüyle yer alıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte 17 Mayıs 2022 Salı ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, Show TV, TV8 yayın akışı…

    17 Mayıs 2022 Salı bugün televizyonda neler var?

    ATV yayın akışı

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge anllı İle Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
    16:00 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Destan
    00:20 Hakim

    Kanal D yayın akışı

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Arka Sokaklar
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Üç Kız Kardeş
    00:15 Yargı

    Star TV yayın akışı

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
    16:00 Güzel Köylü
    18:45 Star Haber
    20:00 Ay Lav Yu
    22:00 Ay Lav Yu

    Fox TV yayın akışı

    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
    10:45 Ekonomi Arası
    11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
    13:00 En Hamarat Benim
    16:00 Fulya ile Umudun Olsun
    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    20:00 Evlilik Hakkında Her Şey
    00:00 Gülümse Kaderine

    TRT 1 yayın akışı

    05:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:30 Elimi Bırakma
    08:45 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
    10:00 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
    12:45 Türkiye'nin Mutfağı
    15:15 Kasaba Doktoru (Altyazılı)
    16:40 Seksenler
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
    00:15 Kara Tahta (Altyazılı)
    02:50 Masumlar Apartmanı

    Show TV yayın akışı

    06:00 Gelin Evi
    08:00 Bu Sabah
    10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    12:00 Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
    18:45 Show Ana Haber
    20:00 Baba
    00:15 Pasifik Savaşı: İsyan

    TV8 yayın akışı

    08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
    11:15 Survivor All Star
    13:00 Survivor Panorama
    15:00 Canım Annem
    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    20:00 Survivor All Star
    00:15 Survivor Ekstra

    17 Mayıs 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1


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