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- 17 Nisan 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
17 Nisan 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 17.04.2022 - 08:40
Televizyon yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Pazar gününü evde kalıp televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
17 Nisan 2022 Pazar akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 17 Nisan 2022 Pazar TV yayın akışı..
17 Nisan 2022 Pazar TV yayın akışı
ATV yayın akışı
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 İkiz Patiler
12:00 Dizi TV
12:50 Hakim
15:50 Yalnız Kurt
19:00 ATV Ana Haber
19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:10 Adı Sevgi
00:30 Hakim
02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel
02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
Kanal D yayın akışı
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:15 Arda’nın Ramazan Mutfağı
13:00 Arka Sokaklar
15:30 Üç Kız Kardeş
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
00:15 Camdaki Kız
02:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
Star TV yayın akışı
08:45 Çizgi Film Kuşağı
09:15 Bir Demet Tiyatro
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Kaderimin Oyunu
16:45 Pelin’in Mutfağı
18:45 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Kaderimin Oyunu
02:00 Aramızda Kalsın
03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
Fox TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:30 Kadının Eseri
12:30 Aşk Mantık İntikam
14:00 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15:30 Mahkum
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:30 Deli Deli Küpeli
22:45 Küçük Yalanlar
00:30 Deli Deli Küpeli
02:30 Son Yaz
03:15 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
TRT 1 yayın akışı
05:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:50 Kalk Gidelim
08:55 Kara Tahta (Altyazılı)
11:50 Enine Boyuna (Canlı)
13:00 Bir İyilik Hikayesi
13:10 Kasaba Doktoru (Altyazılı)
16:15 Ramazan Günlüğü
17:00 Ana Haber (Canlı)
17:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
19:00 Ramazan Sevinci (Canlı)
20:05 Teşkilat
00:15 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli (Altyazılı)
01:30 Kasaba Doktoru (Altyazılı)
02:55 Sahur Bereketi (Canlı)
04:55 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif
Show TV yayın akışı
06:00 Yeni Gelin
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Baba
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Çöpçüler Kralı
21:45 Banker Bilo
TV8 yayın akışı
08:30 Çook Yaşa
09:45 10 Yaş Genç
10:30 Gazete Magazin
13:00 Survivor Panoroma
15:00 Annenin Sırrıdır Çocuk
17:45 Survivor All Star
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra
02:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular