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    17 Nisan 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen izleyiciler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 17 Nisan 2022 Pazar TV yayın akışı…
    • Haber Merkezi
    • 17.04.2022 - 08:40
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    17 Nisan 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

    Pazar gününü evde kalıp televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

    17 Nisan 2022 Pazar akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 17 Nisan 2022 Pazar TV yayın akışı..

    17 Nisan 2022 Pazar TV yayın akışı

    ATV yayın akışı

    07:30 ATV’de Hafta Sonu
    10:00 İkiz Patiler
    12:00 Dizi TV
    12:50 Hakim
    15:50 Yalnız Kurt
    19:00 ATV Ana Haber
    19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
    20:10 Adı Sevgi
    00:30 Hakim
    02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel
    02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

    Kanal D yayın akışı

    08:30 Konuştukça
    09:45 Magazin D Pazar
    12:15 Arda’nın Ramazan Mutfağı
    13:00 Arka Sokaklar
    15:30 Üç Kız Kardeş
    18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
    20:00 Yargı
    00:15 Camdaki Kız
    02:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

    Star TV yayın akışı

    08:45 Çizgi Film Kuşağı
    09:15 Bir Demet Tiyatro
    11:00 Tülin Şahin ile Moda
    12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
    14:00 Kaderimin Oyunu
    16:45 Pelin’in Mutfağı
    18:45 Star Haber
    20:00 Çok Güzel Hareketler 2
    23:30 Kaderimin Oyunu
    02:00 Aramızda Kalsın
    03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

    Fox TV yayın akışı

    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Ekonomi Arası
    11:30 Kadının Eseri
    12:30 Aşk Mantık İntikam
    14:00 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
    15:30 Mahkum
    19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
    20:30 Deli Deli Küpeli
    22:45 Küçük Yalanlar
    00:30 Deli Deli Küpeli
    02:30 Son Yaz
    03:15 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

    TRT 1 yayın akışı

    05:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:50 Kalk Gidelim
    08:55 Kara Tahta (Altyazılı)
    11:50 Enine Boyuna (Canlı)
    13:00 Bir İyilik Hikayesi
    13:10 Kasaba Doktoru (Altyazılı)
    16:15 Ramazan Günlüğü
    17:00 Ana Haber (Canlı)
    17:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
    19:00 Ramazan Sevinci (Canlı)
    20:05 Teşkilat
    00:15 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli (Altyazılı)
    01:30 Kasaba Doktoru (Altyazılı)
    02:55 Sahur Bereketi (Canlı)
    04:55 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif

    Show TV yayın akışı

    06:00 Yeni Gelin
    10:00 Pazar Sürprizi
    13:00 Bir Şansım Olsa
    14:30 Baba
    18:45 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Çöpçüler Kralı
    21:45 Banker Bilo

    TV8 yayın akışı

    08:30 Çook Yaşa
    09:45 10 Yaş Genç
    10:30 Gazete Magazin
    13:00 Survivor Panoroma
    15:00 Annenin Sırrıdır Çocuk
    17:45 Survivor All Star
    20:00 Survivor All Star
    00:15 Survivor Ekstra
    02:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular


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