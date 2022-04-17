17 Nisan 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen izleyiciler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 17 Nisan 2022 Pazar TV yayın akışı…

Televizyon yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Pazar gününü evde kalıp televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

17 Nisan 2022 Pazar akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 17 Nisan 2022 Pazar TV yayın akışı..

17 Nisan 2022 Pazar TV yayın akışı

ATV yayın akışı

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 İkiz Patiler

12:00 Dizi TV

12:50 Hakim

15:50 Yalnız Kurt

19:00 ATV Ana Haber

19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:10 Adı Sevgi

00:30 Hakim

02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel

02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

Kanal D yayın akışı

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:15 Arda’nın Ramazan Mutfağı

13:00 Arka Sokaklar

15:30 Üç Kız Kardeş

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

00:15 Camdaki Kız

02:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

Star TV yayın akışı

08:45 Çizgi Film Kuşağı

09:15 Bir Demet Tiyatro

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Kaderimin Oyunu

16:45 Pelin’in Mutfağı

18:45 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Kaderimin Oyunu

02:00 Aramızda Kalsın

03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

Fox TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:30 Kadının Eseri

12:30 Aşk Mantık İntikam

14:00 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15:30 Mahkum

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:30 Deli Deli Küpeli

22:45 Küçük Yalanlar

00:30 Deli Deli Küpeli

02:30 Son Yaz

03:15 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

TRT 1 yayın akışı

05:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:50 Kalk Gidelim

08:55 Kara Tahta (Altyazılı)

11:50 Enine Boyuna (Canlı)

13:00 Bir İyilik Hikayesi

13:10 Kasaba Doktoru (Altyazılı)

16:15 Ramazan Günlüğü

17:00 Ana Haber (Canlı)

17:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

19:00 Ramazan Sevinci (Canlı)

20:05 Teşkilat

00:15 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli (Altyazılı)

01:30 Kasaba Doktoru (Altyazılı)

02:55 Sahur Bereketi (Canlı)

04:55 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif

Show TV yayın akışı

06:00 Yeni Gelin

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Baba

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Çöpçüler Kralı

21:45 Banker Bilo

TV8 yayın akışı

08:30 Çook Yaşa

09:45 10 Yaş Genç

10:30 Gazete Magazin

13:00 Survivor Panoroma

15:00 Annenin Sırrıdır Çocuk

17:45 Survivor All Star

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra

02:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular