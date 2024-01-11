Türkiye'nin ilk astronotu: Alper Gezeravcı kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olarak belirlenen Alper Gezeravcı hakkında araştırmalar devam ediyor.
Uzaya çıkacak ilk Türk astronot olacak olan Alper Gezeravcı hakkında aramalar hız kazandı.
Türkiye'nin ilk astronotu olacak olan Alper Gezeravcı, 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece saat 01.11'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) hareket edecek.
Alper Gezeravcı, SpaceX Axiom Space-3 misyonu kapsamında uzayda 14 gün geçirecek.
Alper Gezeravcı'nın Kennedy Uzay Merkezi'nden diğer üç uluslararası astronotla birlikte Crew Dragon ile uçması planlanmaktadır.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın hayatı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
Peki, kimdir Alper Gezeravcı? İşte merak edilenleri...
Alper Gezeravcı kimdir?
Alper Gezeravcı 2 Aralık 1979 yılında Mersin'de dünyaya geldi.
Gezeravcı, Türk Hava Harp Okulu'nda elektronik mühendisliği okudu ve ayrıca Dayton, Ohio'daki Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde eğitim gördü.
Alper Gezeravcı, Türk Hava Kuvvetleri'nde 21 yıllık tecrübeye sahip F-16 pilotudur.