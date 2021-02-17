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- 17 Şubat 2021 Çarşamba televizyonda ne var? 17 Şubat Çarşamba TV yayın akışı..
17 Şubat 2021 Çarşamba televizyonda ne var? 17 Şubat Çarşamba TV yayın akışı..
- Haber Merkezi
- 17.02.2021 - 09:39
17 Şubat Çarşamba günü televizyon ekranlarına gelecek olan yapımlar belli oldu ve ‘Bugün televizyonda ne var?’ sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı.
Pandemiden dolayı evde kalmaya özen gösterdiğimiz bu günlerde televizyon en büyük eğlence kaynağına dönüştü. Ekran başında geçirilen süre de bir hayli arttı.
İzlediği dizileri kaçırmak istemeyen vatandaşlar, günlük olarak televizyon yayın akışlarını araştırıyor. Hangi kanalda hangi dizilerin olduğunu merak edenler arama motorlarında, ‘Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?’ sorusuna yanıt arıyor.
17 Şubat Çarşamba akşamı, severek izlenilen ve brbirinden iddialı yapımlar ekranlarda yer alacak.
Peki, 17 Şubat Çarşamba yani bu akşam TV’de neler, hangi diziler var?
İşte, 17 Şubat 2021 Çarşamba Tv yayın akışı..
BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?
ATV YAYIN AKIŞI 17 ŞUBAT
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
KANAL D YAYIN AKIŞI 17 ŞUBAT
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Yüzleşme
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz
23:45 Paranormal İşler
STAR TV YAYIN AKIŞI 17 ŞUBAT
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Söz
18.40 Star Haber
20:00 Sol Yanım
FOX TV YAYIN AKIŞI 17 ŞUBAT
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağlık
13:45 Temizlik Benin İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 7. Koğuştaki Mucize
22:45 Kız Babası
TRT1 YAYIN AKIŞI 17 ŞUBAT
05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 Seksenler (Yerli Dizi)
07:05 Acemi Anneler (Yerli Dizi)
08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:30 Kalk Gidelim (Yerli Dizi)
11:30 Türkan Hanımın Konağı
13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar (Yarışma)
15:55 Acemi Anneler (Yerli Dizi)
17:15 Seksenler (Yerli Dizi)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Benim Adım Melek (Yerli Dizi)
00:15 Türk Sineması ‘’Düğün’’
TV8 YAYIN AKIŞI 17 ŞUBAT
06:00 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Yerli Sinema
10:45 Survivor Panaroma
13:00 Doya Doya Moda
17.15 Doğduğun Ev Kaderindir
20:00 Doğduğun Ev Kaderindir
SHOW TV YAYIN AKIŞI 17 ŞUBAT
06:00 Adını Feriha Koydum
08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse
10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
14:00 Bir Şansım Olsa
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı
22:00 Tosun Paşa
23:45 Çakallarla Dans