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    17 Şubat 2021 Çarşamba televizyonda ne var? 17 Şubat Çarşamba TV yayın akışı..

    Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. Gününü ekran başında geçirmek isteyenler, yayın akışı için araştırmalarda bulunuyor. Peki, 17 Şubat 2021 Çarşamba televizyonda ne var?
    • Haber Merkezi
    • 17.02.2021 - 09:39
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    17 Şubat 2021 Çarşamba televizyonda ne var? 17 Şubat Çarşamba TV yayın akışı..

    17 Şubat Çarşamba günü televizyon ekranlarına gelecek olan yapımlar belli oldu ve ‘Bugün televizyonda ne var?’ sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı.

    Pandemiden dolayı evde kalmaya özen gösterdiğimiz bu günlerde televizyon en büyük eğlence kaynağına dönüştü. Ekran başında geçirilen süre de bir hayli arttı.

    İzlediği dizileri kaçırmak istemeyen vatandaşlar, günlük olarak televizyon yayın akışlarını araştırıyor. Hangi kanalda hangi dizilerin olduğunu merak edenler arama motorlarında, ‘Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?’ sorusuna yanıt arıyor.

    17 Şubat Çarşamba akşamı, severek izlenilen ve brbirinden iddialı yapımlar ekranlarda yer alacak.

    Peki, 17 Şubat Çarşamba yani bu akşam TV’de neler, hangi diziler var?

    İşte, 17 Şubat 2021 Çarşamba Tv yayın akışı..

    BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI 17 ŞUBAT

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Beni Bırakma
    16:20 Esra Erol'da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kuruluş Osman

    KANAL D YAYIN AKIŞI 17 ŞUBAT

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Yüzleşme
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Sadakatsiz
    23:45 Paranormal İşler

    STAR TV YAYIN AKIŞI 17 ŞUBAT

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
    13:15 Gerçeğin Peşinde
    16.30 Söz
    18.40 Star Haber
    20:00 Sol Yanım

    FOX TV YAYIN AKIŞI 17 ŞUBAT

    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
    11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün
    13:00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağlık
    13:45 Temizlik Benin İşim
    16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    20:00 7. Koğuştaki Mucize
    22:45 Kız Babası

    TRT1 YAYIN AKIŞI 17 ŞUBAT

    05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:55 Seksenler (Yerli Dizi)
    07:05 Acemi Anneler (Yerli Dizi)
    08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
    09:30 Kalk Gidelim (Yerli Dizi)
    11:30 Türkan Hanımın Konağı
    13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar (Yarışma)
    15:55 Acemi Anneler (Yerli Dizi)
    17:15 Seksenler (Yerli Dizi)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    19:55 Doğrusu Ne?
    20:00 Benim Adım Melek (Yerli Dizi)
    00:15 Türk Sineması ‘’Düğün’’

    TV8 YAYIN AKIŞI 17 ŞUBAT

    06:00 Oynat Bakalım

    07:15 8'de Sağlık

    08:30 Yerli Sinema

    10:45 Survivor Panaroma

    13:00 Doya Doya Moda

    17.15 Doğduğun Ev Kaderindir

    20:00 Doğduğun Ev Kaderindir

    SHOW TV YAYIN AKIŞI 17 ŞUBAT

    06:00 Adını Feriha Koydum
    08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse
    10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
    11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
    14:00 Bir Şansım Olsa
    15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
    18.45 SHOW Ana Haber
    20:00 Hababam Sınıfı
    22:00 Tosun Paşa
    23:45 Çakallarla Dans

    17 Şubat 2021 Çarşamba televizyonda ne var? 17 Şubat Çarşamba TV yayın akışı.. #1



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