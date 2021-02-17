17 Şubat 2021 Çarşamba televizyonda ne var? 17 Şubat Çarşamba TV yayın akışı..

17 Şubat 2021 Çarşamba televizyonda ne var? 17 Şubat Çarşamba TV yayın akışı..

Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. Gününü ekran başında geçirmek isteyenler, yayın akışı için araştırmalarda bulunuyor. Peki, 17 Şubat 2021 Çarşamba televizyonda ne var?

17 Şubat Çarşamba günü televizyon ekranlarına gelecek olan yapımlar belli oldu ve ‘Bugün televizyonda ne var?’ sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı.

Pandemiden dolayı evde kalmaya özen gösterdiğimiz bu günlerde televizyon en büyük eğlence kaynağına dönüştü. Ekran başında geçirilen süre de bir hayli arttı.

İzlediği dizileri kaçırmak istemeyen vatandaşlar, günlük olarak televizyon yayın akışlarını araştırıyor. Hangi kanalda hangi dizilerin olduğunu merak edenler arama motorlarında, ‘Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?’ sorusuna yanıt arıyor.

17 Şubat Çarşamba akşamı, severek izlenilen ve brbirinden iddialı yapımlar ekranlarda yer alacak.

Peki, 17 Şubat Çarşamba yani bu akşam TV’de neler, hangi diziler var?

İşte, 17 Şubat 2021 Çarşamba Tv yayın akışı..

BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

ATV YAYIN AKIŞI 17 ŞUBAT

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI 17 ŞUBAT

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Yüzleşme

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz

23:45 Paranormal İşler

STAR TV YAYIN AKIŞI 17 ŞUBAT

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Söz

18.40 Star Haber

20:00 Sol Yanım

FOX TV YAYIN AKIŞI 17 ŞUBAT

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağlık

13:45 Temizlik Benin İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 7. Koğuştaki Mucize

22:45 Kız Babası

TRT1 YAYIN AKIŞI 17 ŞUBAT

05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 Seksenler (Yerli Dizi)

07:05 Acemi Anneler (Yerli Dizi)

08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09:30 Kalk Gidelim (Yerli Dizi)

11:30 Türkan Hanımın Konağı

13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar (Yarışma)

15:55 Acemi Anneler (Yerli Dizi)

17:15 Seksenler (Yerli Dizi)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Benim Adım Melek (Yerli Dizi)

00:15 Türk Sineması ‘’Düğün’’

TV8 YAYIN AKIŞI 17 ŞUBAT

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Yerli Sinema

10:45 Survivor Panaroma

13:00 Doya Doya Moda

17.15 Doğduğun Ev Kaderindir

20:00 Doğduğun Ev Kaderindir



SHOW TV YAYIN AKIŞI 17 ŞUBAT

06:00 Adını Feriha Koydum

08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse

10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

14:00 Bir Şansım Olsa

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı

22:00 Tosun Paşa

23:45 Çakallarla Dans







