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- 17 Şubat 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
17 Şubat 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 17.02.2022 - 09:05
Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.
Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
17 Şubat 2022 Perşembe akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 17 Şubat 2022 Perşembe TV yayın akışı...
17 ŞUBAT 2022 PERŞEMBE BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
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08:00 Kahvaltı Haberleri
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10:00 Müge anlı ile Tatlı Sert
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13:00 atv Gün Ortası
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16:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
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16:20 Esra Erol’da
-
19:00 ATV Ana Haber
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20:00 Bir Zamanlar Çukurova
KANAL D YAYIN AKIŞI
-
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
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11:00 Yaprak Dökümü
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13:00 Gelinim Mutfakta
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16:00 Arka Sokaklar
-
18:45 Kanal D Haber
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20:00 Camdaki Kız
STAR TV YAYIN AKIŞI
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07:00 Mesut Yar ile Bugün
-
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
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13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
-
16:00 Söz
-
18:30 Star Haber
-
20:00 Niyazi Gül Dörtnala
FOX TV YAYIN AKIŞI
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08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
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10:45 Ekonomi Arası
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11:0 Çağla ile Yeni Bir Gün
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13:00 En Hamarat Benim
-
16:45 Fulya ile Umudum Olsun
-
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
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20:00 Mahkum
SHOW TV YAYIN AKIŞI
-
08:00 Bu Sabah
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10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
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12:15 Gelin Evi
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15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
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18:10 Senin Hayatın
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18:45 Show Ana Haber
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20:00 Baba (Tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
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07:15 8’de Sağlık
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08:30 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa
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11:15 Survivor All Star
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13:30 Survivor Panaroma
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16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
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20:00 Kara Komik Filmler: 2 Arada & Kaçamak