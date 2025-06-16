17 yaşında doğurdu! Hande Yener'in DJ oğluna bakın...

Haber Merkezi

Pop dünyasının efsane isimlerinden Hande Yener, Yetenek Sizsiniz programında jüri oldu.

Ekranda yer alan Yener, izleyicilerin merceğine de giriş yaptı.

Özellikle özel hayatı araştırılan ünlü popçunun 33 yaşında bir oğlu olduğunu duyanlar şoke oldu.

Abla-kardeş gibi duran anne oğul, görenleri hayran bıraktı.

BİRİCİK OĞLU

1990 - 1994 yılları arasında evli kaldığı Uğur Kulaçoğlu'ndan bir çocuğu olan Hande Yener, 17 yaşında anne oldu.

Hayata oldukça erken başlayan Yener, oğlunu kameralardan uzak büyütmeye çalıştı.

Şimdilerde DJ'lik yapan Çağan Kulaçoğlu, annesi ile sık sık paylaşım yapıyor.