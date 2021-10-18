MasterChef'te kim elendi? MasterChef'te elenen isim...

MasterChef yarışması dün yine heyecanlı ve renkli bir bölümle ekrana gelirken, haftanın elenen yarışmacısı ise belli oldu. Peki, MasterChef'te bu hafta kim elendi?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışması, heyecan dolu yeni bölümleriyle devam ediyor.

Bütün hafta boyunca farklı mutfaklardan yemeklerin yapıldığı yarışmada, dün gece eleme heyecanı yaşandı.

Elemeye kalan yarışmacılar dün gece dokunulmazlık alabilmek için kıran kırana bir mücadele verdi.

Bazı yarışmacıla en azından bir hafta daha yarışmada kalmayı garantilerken, bir yarışmacı ise hayallerine veda etti.

Yarışmayı izleme fırsatı olmayanlar ya da son dakiklarını kaçıranlar, neler olduğunu merak ediyor.

MasterChef izleyicileri, "MasterChef'te bu hafta kim elendi?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, MasterChef'te bu hafta kim elendi? İşte detaylar...

MASTERCHEF'TE BU HAFTA KİM ELENDİ?

Eleme adayları arasında yer alan Mert, Rabia, Eren, Pelin, Burcu, Ateş ve Milhan eleme gecesinde 2 etap üzerinden yarıştı.

Eleme gecesinin ilk etabında şefler, yarışmacılara toz sumak verdi ve yaratıcı bir tabak çıkarmalarını istedi.

Sürenin dolmasıyla birlikte şefler yarışmacıların tabaklarını tattı ve en az başarılı tabağı yapan isim MasterChef Türkiye'ye veda etti.

Şeflerin tadımı sonrasında MasterChef'ten elenen ismin Milhan olduğu açıklandı.