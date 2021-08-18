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- 18 Ağustos 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
18 Ağustos 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz atıyor. Peki 18 Ağustos 2021 bugün televizyonda ne var?
- Haber Merkezi
- 18.08.2021 - 11:19
TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, TV yayın akışlarını kontrol ediyor.
Yeni başlayan yaz dizilerinin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte, 18 Ağustos 2021 Çarşamba TV yayın akışı...
18 AĞUSTOS 2021 SALI BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 05:20 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
- 06:30 Kalk Gidelim
- 10:10 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
- 12:05 Benim Adım Melek
- 15:40 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
- 19:00 Ana Haber (Canlı)
- 19:55 Doğrusu Ne?
- 20:00 Dünya Hali (Altyazılı)
- 22:15 10 Muharrem Özel
- 00:00 Seneye Bu Zamanlar
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 08:30 Bu Sabah
- 11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 13:00 Bir Şansım Olsa
- 15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18.45 SHOW Ana Haber
- 20:00 Aile Arasında
TV8 YAYIN AKIŞI
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Oynat Bakalım
- 09:30 Masterchef Türkiye
- 13:00 Paylaş Benimle
- 15.00 Paylaş Benimle
- 17:15 Masterchef Türkiye
- 20:00 Masterchef Türkiye
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Bir Zamanlar Çukurova
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Maide'nin Altın Günü
- 15:30 Kardeşlerim
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Oyun Gecesi (Yabancı Sinema)
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 8:00 Çalar Saat
- 11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 13:00 En Hamarat Benim
- 16:00 Fulya ile Umudun Olsun
- 19:00 FOX Ana Haber
- 20:00 Sen Çal Kapımı
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Sihirli Annem
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Güneşin Kızları
- 13:00 Magazin D
- 14:00 Küçük Ağa
- 16:00 Ece Üner ile Susma
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Transformers 5: Son Şövalye
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Medcezir
- 09:15 Yüksek Sosyete
- 10:30 Erkenci Kuş
- 13:45 Ada Masalı
- 16:45 Star Market
- 18.40 Star Haber
- 20:00 Görümce (Yerli sinema)